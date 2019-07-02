Находящаяся с визитом в Беларуси делегация во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева 2 июля навестила мать Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича госпожу Киму Давидович, которая проходит лечение в городской клинической больнице в Минске.

Как сообщает МО АР, поинтересовавшийся состоянием здоровья и процессом лечения К.Давидович, министр обороны вручил ей цветы и подарки, а также пожелал ей скорейшего выздоровления. Встретившись с главным врачом и медицинским персоналом больницы, ответственным за лечение, министр обороны отметил, что азербайджанская сторона берёт на себя все расходы, связанные с лечением К.Давидович.

В ходе беседы за чайным столом в очередной раз было отмечено, что героизм майора А.Давидовича ещё больше укрепил дружественные и братские отношения между народами Азербайджана и Беларуси, а его память всегда с уважением чтится в обеих странах.

Мать героя выразила признательность президенту Азербайджана и руководству Министерства обороны, а также сотрудникам посольства и аппарата военного атташе нашей страны в Беларуси за посещение и внимание, проявленное к состоянию её здоровья и уважение к памяти ее сына.

Minval.az