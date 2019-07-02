Великобритания выделит Украине 9 млн фунтов стерлингов ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации. Об этом сообщил во вторник МИД Соединенного Королевства.

«Сегодня я могу объявить, что мы также активизируем нашу поддержку независимых СМИ в Украине с помощью нового проекта стоимостью 9 млн фунтов, который укрепит потенциал сопротивляемости общества в сфере противодействия дезинформации и поможет повысить подотчетность правительства за счет развития независимых источников информации в Украине и во всех странах Восточного партнерства», — приводит Форин оффис текст предстоящего выступления во вторник в Канаде на третьей конференции по проведению реформ в Украине заместителя главы британского МИД Тарика Ахмада. Именно он объявит о новом проекте официального Лондона по поддержке украинских СМИ, срок действия которого рассчитан на три года. Как ожидается, в работе конференции примет участие президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в стране с двухдневным визитом.

Замглавы британского Форин оффиса также отметит, что «за последние пять лет Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 23 года вместе взятые». По его словам, в Лондоне считают, что Киеву следует теперь сосредоточить усилия на осуществлении «основополагающих реформ», в первую очередь — на реформе судебной системы, во вторую — на «хорошо продуманной программе приватизации», в третью — на выработке законодательства, которое позволило бы ликвидировать монополии, и в четвертую — на осуществлении реформы собственности СМИ, которая обеспечит функционирование в стране свободной и беспристрастной прессы.

В МИД королевства заявили, что Великобритания и Канада остаются наиболее активными участниками поддержки международным сообществом ключевых реформ в Украине, отметив при этом важность продолжения Киевом сотрудничества с МВФ, ЕС и другими донорами с целью доведения этих реформ до конца. В Форин оффисе также сообщили, что Лондон намерен в будущем году выделить 37 млн фунтов ($47 млн) на поддержку реформ в Украине, в том числе в сферах обороны, миростроительства, борьбы с коррупцией, гуманитарной деятельности и обеспечения равноправия женщин.

Minval.az