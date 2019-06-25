Дестабилизация внутриполитического положения в Грузии стала новой проблемой Южного Кавказа, которую нельзя недооценивать. Скорейшее урегулирование отвечает позиции ответственных сил, вписываясь в логику разумных видений здоровых сил.

Судя по тому, как эти события интерпретируют в Ереване, трудно поверить, что новый этап внутригрузинских испытаний стал поводом для беспокойства и для армянского общества. Напротив, там прослеживается абсолютно трезвый расчет вперемежку с эйфорией, что, скорее всего, свидетельствует о стремлении местных политиков подзаработать на неприятностях соседа.

И дело не только в набирающем оборот армянском сепаратизме Джавахетии. Есть вещи посерьезней.

Мониторинг выкладок армянских источников, медийных публикаций свидетельствуют о том, как армянская политическая братия настраивает фокус на извлечение выгоды из развернувшейся ситуации, которая не на шутку беспокоит не только региональные силы, но и сообщество.

Обращает на себя внимание попытка поймать свою рыбешку в мутной воде. То есть, Ереван не прочь стоять в стороне, как наблюдатель, но при этом брать увесистые очки.

Средства массовой коммуникации Армении не без чувства удовлетворения транслируют и целенаправленно муссируют заявление грузинских политиков о причастности Москвы к событиям. Жирным шрифтом, что называется, выделяют тезисы улицы «Россия враг и оккупант, и дестабилизация в Грузии на руку Москве и ее пятой колонне».

Если не ведать что, из себя представляет армянская власть и состоящие на ее службе средства пропаганды, вполне можно допустить, что в Армении с пониманием воспринимают беспокойство грузинской власти, которая настроена удружить улице, чтобы успокоить положение.

Но это не тот случай, и на события в соседней стране армянский политический кластер смотрит исключительно сквозь призму шкурных интересов.

В Ереване устами всевозможных политиков-сателлитов и маргиналов прибавляют в политическую стряпнину свой коронный компонент – азербайджанский след. Понимая, насколько это будет смахивать на высосанный из пальца и никак не аффилированный с реалиями аргумент, они переводят стрелки на якобы имеющийся в азербайджано-грузинских отношениях территориальный спор. На вымышленной волне всезнайки утверждают, будто азербайджанцы объявили чуть ли не весь юго-восток Грузии своей территорией.

О том, чего стоят столь дешевые инсинуации и насколько несерьезно к ним подходят в высоких политических кругах, и говорить не стоит. Важно другое, что Ереван, несмотря на многолетние старания, так и не смог найти средство подрыва азербайджано-грузинских отношений.

Ему это важно ввиду боязни перед ширящимися геоэкономическими отношениями Баку с Тбилиси. Отсюда и постыдное отчаяние, когда в ход пускаются совершенно не заслуживающие внимания придумки производства замызганной политической кухни.

Осадок от недавних азербайджано-турецко-грузинских военных маневров, новые контуры и положения трехсторонних стратегических планов стали серьезным раздражителем для армянских политиков, которым не по силам что-либо противопоставить естественному ходу стабилизационных трендов.

От их бесплодных стараний вытекает нерадостный итог. Ереван всеми мыслями и переживаниями торопился объявить об уходе в отставку кабинета Грузии и провале правящей партии «Грузинская мечта». Армяне просчитались. Ничего из базовых расчетов не оправдалось, если, конечно, не считать отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и ряда высоких чиновников.

Высокопарные и безосновательные утверждения армянской пропаганды о подрывной роли азербайджанского лобби в Тбилиси, это, конечно же, ноу-хау, но пришибленного мышления. Грузия никогда для Баку и азербайджанского народа не рассматривалась в качестве недружественной страны, и это лишь подтверждает, насколько армянская политическая мысль подвержена опрелости, и в упор не замечает очевидных истин.

Есть неоспоримый факт, согласно которому Азербайджан, Грузия и Турция установили в регионе диктатуру прагматизма, и это не на один год, а на оставшиеся времена.

Даже если в странах сменятся профилирующие министры, премьеры, их последователям останется одно – продолжать движение в русле добрососедства и процветания. Только так можно держать ключ к гармонии и взаимопониманию в надежных руках.

Наверное, армянское политическое сознание все еще не готово взять в толк столь очевидные истины. Тем хуже для носителей невесомого мышления, которым не мешало бы измениться, а может и подлечиться.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az