В Сети появилась в доступе ранее неизданная композиция группы Queen в исполнении Фредди Меркьюри Time Waits For No One. Ее опубликовали на YouTube-канале коллектива.

Записана была композиция в 1986 году для концептуального альбома Time, основой для которого стал одноименный мюзикл Дэйва Кларка.

Композиция включает голос Меркьюри, фортепианную партию и голоса бэк-вокалистов.

«Впервые после четырех десятков, проведенных глубоко в архиве, ранее не издававшаяся версия Time… наконец появилась благодаря двухлетней работе всемирно известного музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди», — отмечается в приписке к видео.

