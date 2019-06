Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с главами МИД Азербайджана и Армении в конце недели.

«С нетерпением ожидаю встреч в конце этой недели с министром иностранных дел Армении и министром иностранных дел Азербайджана с тем, чтобы способствовать продолжению диалога между ними», — написал Болтон в своем твиттер.

«Соединенные Штаты готовы оказать содействие в продвижении дела мира в регионе», — добавил он.

Looking forward to meetings later this week with the Foreign Minister of Armenia and the Foreign Minister of Azerbaijan, to encourage continued dialogue between them. The United States stands ready to assist in advancing the cause of peace in the region.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 18 июня 2019 г.