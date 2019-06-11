Россия пристально следит за турецко-азербайджанскими военными учениями в Нахчыване, и никакой угрозы они не представляют. Об этом заявил во вторник журналистам военный атташе при посольстве России в Армении Андрей Грищук, передает ереванский «Спутник».

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«Никакой угрозы учения не представляют на текущий момент. Это плановые учения, они проходят в соответствии с заявленными целями и задачами», — отметил Грищук.

По его словам, российская сторона наблюдает за этими учениями, и 102-я база, дислоцированная в Армении, также следит.

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Как сообщал Minval,az, в Нахчыване 7 июня стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство — 2019» с боевой стрельбой. К ним привлечены подразделения отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур НАР, а также ВС Турции. В учениях задействованы до 5 тыс. военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение

Цель учений — разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Учения продлятся до 11 июня в соответствии с «Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией».

Minval.az