Какие последствия может возыметь отказ Москвы освободить украинских моряков после вердикта Международного трибунала ООН по морскому праву?

В 1984 году на советский экран вышел широкоформатный фильм «Две версии одного столкновения», снятый в жанре политического детектива. По его сюжету, в Индийском океане советский сухогруз «Березина» протаранил нефтяной танкер «Уайт стар», плавающий под либерийским флагом, тот затонул, владельцы «Уайт Стар» вчинили Советскому Союзу нешуточный иск, но адвокатам удается доказать, что речь идет о провокации ЦРУ…Это, пожалуй, был один из немногих доступных широкой советской аудитории способов узнать, что существуют международные суды, где разбираются такого рода инциденты, и вердикты этих судов — дело серьезное.

Теперь же в центре внимания и международного суда, и постсоветской аудитории — уже не кино, а реальный инцидент в Керченском проливе. И самое главное, в отличие от широкоэкранного фильма, снятого на Одесской киностудии, «хэппи-энда» здесь ожидать не стоит, да и никакой выигрышной для России «второй версии» тоже не просматривается.

Об этом инциденте уже подробно рассказывалось в прессе, в том числе в Minval.az. Тем не менее напомним: 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного украинского Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля: катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу», которые Украина перегоняла из Николаева в Мариуполь через Керченский пролив, который и после российской аннексии Крыма остается международными водами. 24 моряка были задержаны. Российские власти обвинили их в незаконном пересечении границы. Моряки содержатся в СИЗО в Москве, что уже само по себе вопиющее нарушение международных норм: с военнопленными нельзя обращаться как с уголовными преступниками. И вот теперь Международный трибунал ООН по морскому праву на слушаниях в Гамбурге обязал Россию украинских моряков освободить, а буксир «Яны Капу» и два катера, «Никополь» и «Бердянск» — вернуть Украине.

В Киеве по вполне понятным причинам празднуют победу. Да и вряд ли у Москвы был шанс хотя бы на «юридическую ничью». Слишком уж вопиющим было нарушение всех мыслимых и немыслимых законов, от международного права (и не только морского, кстати говоря) и до двусторонних соглашений между РФ и Украиной по Азовскому морю. Захват кораблей в международных водах, которые не перестали быть международными после того, как РФ оккупировала и аннексировала украинский Крым, попытка представить плененных моряков как уголовных преступников — «букет» слишком впечатляющий, чтобы мировое сообщество могло на него не отреагировать. Президент Украины Владимир Зеленский в своем «Фейсбуке» отметил: «Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной». Это призыв к диалогу, но в ситуации, когда позиции Киева куда сильнее, чем Москвы. В свою очередь, МИД Украины высказался куда откровеннее: по словам дипломатов, вердикт суда «содержит серьезный сигнал для России, что она не может нарушать международное право безнаказанно».

Однако теперь наступает второй акт драмы. Москва официально отказалась выполнять решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не оставил сомнений: «Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд». До 24 июня, когда РФ должна выполнить решение суда и отчитаться о выполнении, успеть с судом не получится даже теоретически.

Теоретически этот вердикт суда и реакция РФ на него никоим образом не затрагивают Азербайджан. Но это теоретически. А на практике дело даже не в том, что Азовское море и Каспий уже давно «увязаны» в РФ в единое стратегическое направление, и с Каспия через Волго-Донской канал на Азов перебрасывались корабли. Можно, конечно, убеждать себя, что это проблема Украины, но на деле Москва, демонстративно отказавшись выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, РФ не просто отказалась освобождать украинских моряков. В РФ в очередной раз продемонстрировали, что «играть по правилам» не намерены. А страны, напомним прописную истину, или соблюдают международное право, или нет. А значит, повторение сценариев по принципу «законы писаны кому угодно, но не нам» и «вообще нам на всех на…» (и далее в зависимости от степени интеллигентности говорящего) уже и на Каспии как минимум не исключено.

Наверное, при желании можно найти целый ворох объяснений, почему Москва решилась на такой демонстративный демарш. К инциденту в Керченском проливе, как, впрочем, и ко всему, что в той или иной степени связано с Крымом и Украиной, привлечено слишком большое внимание, каждый такого рода инцидент слишком рьяно «отрабатывался» российской пропагандой, так что теперь Москве непросто отступить, не потеряв лицо. Особенно теперь, когда рейтинг Путина, по многим сообщениям, падает. Но это тот случай, когда последствия куда важнее, чем мотивы. И вот они не укладываются в милую чьему-то державному сердцу схему «Россия сильная и может позволить себе все». Эксперты не исключают новой волны санкций против РФ. Российский адвокат Сергей Голубок высказался на этот счет весьма откровенно: «Никто не знает, что это могут быть за санкции, потому что никто раньше не решался нарушать предписания этого суда». Но даже не это самое опасное и болезненное. По мнению юристов, в результате РФ может оказаться вне системы международного морского права. В переводе: в морском деле возникает множество «спорных случаев». Столкновения судов (тонет после столкновения лишь одно судно из 20), утечки чего-то ядовитого в чужой акватории, портовые сборы, коммерческие споры — поводов для разбирательств множество, «морские суды» не скучают. Аресты судов тоже не редкость. Москва, конечно, уже не в первый раз демонстративно попирает нормы международного права, но на сй раз цена вопроса может оказаться ой какой высокой. Российский адвокат Илья Новиков заявляет по этому поводу в эфире «Эха Москвы»: «Одно дело — задираться со соседями по очереди, а другое дело — поставить себя вне системы международного права в такой сфере как море». В этом случае, по его мнению, «одно дело вести переговоры, имея в виду, что если эти переговоры — ну, даже не Турция, а какой-нибудь там африканский царек прибрежный, который захватит наше (российское — Minval.az) судно или наш корабль — не увенчаются успехом, то ты пойдешь в этот самый трибунал и будешь там судиться и имеешь хорошие шансы чего-то добиться. А другое дело — выходить один на один, когда у тебя за спиной никого нет, когда от тебя отвернулись, потому что ты не исполнил предыдущее решение. Если совсем уже фантазировать, какие могут быть санкции — да любые, которые любая прибрежная или не прибрежная страна пожелает наложить на Россию». Теоретически можно, конечно, нарисовать «державный сценарий» с немедленной отправкой к берегам этой страны кораблей российского ВМС, только вот переводить любой коммерческий спор на море в плоскость «морского боя» — дело слишком рискованное и заведомо проигрышное для Москвы. Потому как на всех «африканских царьков» авианесущих крейсеров вряд ли хватит. Со всеми вытекающими, в том числе и на Каспии.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az