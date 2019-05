В Сети был опубликован постер фантастического боевика Терминатор: Темные судьбы. Лента станет продолжением Терминатора 2: Судного дня. В скором времени ожидается выход первого трейлера, пишет Collider.

Продюсером фильма выступит Джеймс Кэмерон, а режиссером — Тим Миллер, известный по Дэдпулу.

Помимо Шварценеггера в ленте также снимается Линда Хэмилтон, которая играла в оригинальной трилогии.

Since I’m from the future I can officially report that the @Terminator trailer is 48 hours away. pic.twitter.com/dzRhcRayhs

— Arnold (@Schwarzenegger) 21 мая 2019 г.