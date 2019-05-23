В Сети был опубликован постер фантастического боевика Терминатор: Темные судьбы. Лента станет продолжением Терминатора 2: Судного дня. В скором времени ожидается выход первого трейлера, пишет Collider.

Продюсером фильма выступит Джеймс Кэмерон, а режиссером — Тим Миллер, известный по Дэдпулу.

Помимо Шварценеггера в ленте также снимается Линда Хэмилтон, которая играла в оригинальной трилогии.

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