Сегодня, 31 марта, в Тунисе пройдет встреча лидеров арабских стран, чтобы достичь единой позиции в связи с признанием США Голанских высот частью Израиля, передает AP.

Государства Персидского залива, особенно Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вероятно, попытаются избежать резких формулировок в финальном заявлении, ради хороших отношений с США.

Международной консенсус о том, что Голаны являются оккупированной сирийской землей, лишь еще раз подчеркнет отсутствие Сирии в Лиге арабских государств, из которой она была исключена. Представитель Лиги арабских государств Махмуд Афифи заявил, что члены ЛАГ намерены выступить с декларацией о Голанах, но эксперты ожидают чуть больше, чем стандартное обвинение.

«Это будет очень сильное, театральное, приятное, возможно, сильное заявление», — сказал Ахмед Абд Рабу, приглашенный профессор международных отношений в Университете Денвера. «Но я сомневаюсь, что это будет иметь истинный политический эффект». Арабские лидеры аналогичным образом отреагировали на решение США в прошлом году признать Иерусалим столицей Израиля. Они выступили с заявлениями, осуждающими этот шаг, но не более того.

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