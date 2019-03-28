Успехи Азербайджана сопровождаются активностью вражеских и конкурентных иностранных спецслужб, отдельных лиц, направленной против интересов страны.

Об этом в своей статье, опубликованной в официальной печати, сказал начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев.

Гулиев отметил, что применение сегодня последних достижений стремительного научно-технического прогресса, развитие информационных и коммуникационных технологий привело к созданию глобальной информационной среды, прозрачности существующих границ и препятствий, свободному международному обороту товаров, свободному перемещению людей.

«В то же время, эта тенденция привела к тому, что современный мир столкнулся с новыми угрозами, вызванными международным терорризмом, транснациональной организованной преступностью, а также незаконным оборотом оружия и наркотических средств, незаконной миграцией, и каждое государство поставило перед собой задачи по еще большему усовершенствованию системы национальной безопасности, необходимой для того, чтобы предотвратить опасные явления», — сказал Гулиев.

В статье отмечается, что Служба государственной безопасности получает сведения об этих преступных намерениях, планах и действиях, прогнозирует реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности, принимает меры в целях выявления и пресечения разведывательной, террористической и диверсионной, другой подрывной и преступной деятельности иностранных спецслужб и организаций, преступных групп и отдельных лиц, направленных на то, чтобы нанести вред суверенитету, территориальной целостности, основам конституционного строя и безопасности Азербайджана, его экономическому, научно-техническому, оборонному потенциалу и другим национальным интересам.

«Азербайджан всегда, в соответствие с международными нормами и принципами, защищает усилия мирового сообщества в сфере сохранения безопасности. Независимо от политических, религиозных и других мотивов, страна занимает однозначную непримиримую позицию в отношении всех форм и проявлений террора. В целом, совместные с правоохранительными органами страны усилия по устранению террора, диверсии и других опасных преступлений, также играют важную роль в этом направлении», — отмечает глава Службы госбезопасности.

Minval.az