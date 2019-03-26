Незавершенность, как явление, порождает низменные синдромы и комплексы, выставляя автора процесса в ущербном виде. Если не удается довести дело до логического конца, исполнителю приходится клянчить займы, причем, речь не только о деньгах, но и об идеологических ресурсах, вымаливать помощь, ударяться в попрошайничество. Незадачливым всегда уготована судьба обезличенных иждивенцев.

Армяне в поиске вида жительства для незаконнорожденного чада «нкр» побили рекорды политической проституции, идя на всевозможные уловки и подлоги. Результат нулевой. Но это не мешает раскатывать губу, если тут и там вздымается сепаратистская обедня.

Не так давно в Ереване и Ханкенди чуть ли не праздновали победу, когда забурлила Каталония, а далее последовал всплеск, когда Иракский Курдистан стал топорно оформлять заявку на государственность. Эйфория ушла коту под хвост.

И вот снова в стане сепаратистов и их заступников новый эмоциональный подъем. Политические деграденты Карабаха после волюнтаристского хода хозяина Белого дома по Голанским высотам наивно предвкушает прилив, которого в реалиях нет.

Действия Трампа не только выпадают из ряда общепринятого, но и поражают алогичностью. Ни одна нормальная страна не аплодирует эпатажу политика-чудотворца, который нагнетает напряженность, поднимая градус противостояния. Но не о нем речь, а о том меньшинстве, которое пытается абсолютизировать политическую ересь, видя в ней шанс для собственного выигрыша.

Тут на первом месте израильский премьер Биньямин Нетаньяху и его адепты, а за ними армянский политический бомжатник, который старается занять место хотя бы в хвосте отходной части взбалмошного конструкта.

Во-первых, Голанские высоты одним росчерком пера Трампа де-юре к Израилю не отойдут, и ООН об этом официально уведомил всех.

Во-вторых, это совершенно другая история, которую никак не сравнить с карабахским конфликтом. Наконец, в-третьих, даже если где-то кто-то наломал дров, судьба территориальной целостности Азербайджана была и будет в руках Баку, и никаких сомнений в этом не может.

Проблема Голанских высот — это следствие большой военной компании 60-х годов прошлого века, когда на Ближнем Востоке был разгар передела земельной собственности. Началось все аж со времени окончания первой мировой войны, когда сильные мира сего, распределяя территории между народами, закладывали мины замедленного действия под региональный расклад с мыслями о будущем.

Британский дипломат и мастер международных интриг Артур Бальфур уж очень постарался, чтобы кровоточащие раны Ближнего Востока не зажили, а были бы слегка купированы.

Тут никакой аналогии с проблемой армяно-азербайджанским спором не только не видно, но их по определению быть не может, ибо историческая область Карабах никогда не входила в состав иных государственных образований. Он всегда был населен тюрками-азербайджанцами, даже когда входил в состав Сефевидского и Каджарского империй.

Новый статус для него это вопрос сугубо азербайджанской юрисдикции, и ни один Трамп или же новый Бальфур не смогут придать ему новое обозначение.

Далее, на Голанских высотах ни до июня 67-го года, когда началась шестидневная война, ни после нее не было этнических чисток наподобие той, которую варварски провели на азербайджанских землях армянские бандитские формирования, позже прозванные азататтютюнами. Для Баку эти тютюны все равно остались бандитами, наследие которых обязательно должно быть искоренено.

На территории Голанских высот по-прежнему живут не только друзы, но и сирийские арабы, которых никто не стал изгонять из мест исторического проживания. Некоторым из исконных насельников Тель-Авив смог всучить израильское гражданство, а те, кто посчитал зазорным иметь в кармане паспорт страны-агрессора, так и сохранили документы сирийского образца. Оккупанты оккупантам рознь, и армянские мракобесы в аналогиях выглядят чудовищно нецивилизованными варварами. На сирийской территории никто не вспарывал животы женщинам и девушкам, как это делали армянские нелюди на карабахских землях. Это и объясняет – кто есть кто на самом деле.

Затем, по Голанским высотам СБ ООН в 1981 году выдал резолюцию под номером 497, которая признает факт израильской оккупации, требуя ее искоренения. По Карабаху таковых четыре, и все они признали де-оккупацию азербайджанских земель единственно необходимым условием для разблокирования положения в зоне конфликта.

Потому, по проблеме Голанских высот нет международной контактной группы, или же посредников, а по Карабаху они работают, имея в руках мандат Генерального секретаря ООН. А это означает, что международные институты ожидают прорыва в армяно-азербайджанском конфликте на основе принципа нерушимости границ суверенных государств.

Наконец, Сирия, как законный владелец Голанских высот, сегодня переживает тяжелые времена своей истории, дожидаясь окончательной точки в борьбе с так называемым Исламским государством. Она будет поставлена, и никто не может ручаться, что после рекреации государственности Дамаск после многолетней войны не станет собственными силами восстанавливать свой суверенитет на высотах.

Азербайджан же хоть сегодня может позволить себе контртеррористическую операцию на оккупированных землях. Он пока этого не делает в силу не завершенных обязательств перед сообществом. Но в любую минуту все может измениться, и лучше всех об этом знают в Ереване, благо есть прецедент апреля 2016 года.

Дурные головы в Израиле уже рекомендуют Еревану воспользоваться представившейся возможностью и путем признания Голанских высот израильской территорией открыть коридор для присвоения Карабаха. Или у этих людей мозги не там расположены, где им следует быть, или же они, зная авантюрный склад армянской психологии, толкают многострадальных к провокации в надежде на «авось», а вдруг сработает. Вообще-то, судьба армян для последователей сионистского движения никогда не имела никакой ценности, и они время от времени только спекулировали деланной армянской трагедией.

Армении, как таковой, в шорт-листе американского истеблишмента никогда не было и нет. Он достает эту карту, когда приходится прессинговать Анкару, и если выхолощенному Еревану не достает новых проблем, он волен глотнуть наживку. Что из этого получится, не имеет смысла уточнять.

Любые изменения межгосударственных границ требуют согласия обеих сторон и решения Совбеза ООН, только по этой причине Еревану не видеть согласия Баку на передел территорий, как своих ушей.

Попытки притянуть Карабахскую проблему за уши в одну плоскость с другими этно-территориальными кризисами не в состоянии подвести базу законности под аннексионистские планы. Армяно-азербайджанский территориальный спор стоит особняком, и его судьбу без учета принципиальной позиции Баку никто не осмелится решать. Вот в чем суть дилеммы.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az