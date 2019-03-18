Бывший командующий армией карабахских сепаратистов Самвел Бабаян, который собирается баллотироваться на пост «президента» т.н. «НКР» в 2020 году, призывал готовиться к войне с Азербайджаном.

По его словам, «центральной темой его предвыборной кампании станет фактор карабахского конфликта». Бабаян предлагает отказаться от Мадридских принципов, поскольку в них отражены «лишь желания Азербайджана, и они крайне опасны для Армении и Карабаха».

«Там отражены лишь желания Азербайджана. Мы должны осознать это и отказаться от этих переговоров. Ведь, смотрите, в этих принципах говорится о возвращении территорий, беженцев, про какую-то сухопутную связь между Арменией и Карабахом, что неприемлемо. Районы Лачин и Келбеджар, которые связывают Армению с Карабахом, вообще не могут быть предметом торга. Например, согласно «Мадридскому документу», азербайджанцы должны вернуться в Лачин, Шушу, где они до войны жили. То есть сухопутную связь между Карабахом и Арменией будут контролировать фактически азербайджанцы. После этого армяне в Карабахе не будут жить. Они просто покинут Карабах», — считает он.

В настоящее время, отмечает Бабаян, необходимо в первую очередь укреплять «армию».

«Необходима демонстрация силы для того, чтобы избежать войны, но если все идет к войне, а Баку к этому готовится с учетом его гигантских оружейных закупок, то нужно готовиться к войне, а не просить мира. За прошедшие 10 лет Азербайджан закупил вооружения на 20 миллиардов долларов и строит у себя военные заводы. То есть покупают технику, а снаряды и боеприпасы желает производить на месте, чтобы сильно ослабить зависимость от держав. Это ясный сигнал, что Баку готовится к войне», — отмечает экс-командующий армии обороны Карабаха в интервью 24news.am.

«В свое время Карабах вытеснили из переговорного процесса, чему способствовала и пассивная позиция карабахских властей. Теперь мы на уровне заявлений пытаемся вернуть Карабах за стол переговоров. Этого не будет, Баку так не будет говорить со Степанакертом (Ханкенди – прим. ред)», — заметил Самвел Бабаян.

Что касается перспективы разрешения карабахского конфликта, то, на его взгляд, нынешний переговорный формат не предоставляет такую возможность.

«Вопрос можно было бы решить под международным патронажем в рамках мандатной территории. То есть, например, Россия берет все под свой контроль и в рамках ее мандата вопрос разрешается, а не так, чтобы Ереван и Баку вели переговоры и, наконец, пришли к согласию. Это путь к войне», — считает экс- командующий вооруженными силами карабахских сепаратистов.

Minval.az