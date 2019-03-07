В редакцию «Минвала» обратился сын шахида Огтая Мамедова, павшего в боях за территориальную целостность Азербайджана — офицер ВС Азербайджана Мамедов Анар Огтай оглу, попросивший помощи в освещении его проблемы и доведении ее посредством статьи до соответствующих структур.

Анар Мамедов родился в Гахском районе. Его отец, Огтай, работавший в совхозе трактористом, пошел добровольцем на фронт в 1992 году. В 1993-м пришло известие о его гибели.

Говорят, что солдаты не плачут, но иногда еще и потому, что слез просто не осталось…

— Мне был тогда всего год, а сестре – три. Мама рассказывала, что перед отбытием на фронт отец словно чувствовал, что больше не вернется. Так и вышло. После смерти отца мать была нашей кормилицей. Она всю жизнь работала, не покладая рук, убирала в чужих домах, мыла посуду. У нее не сложились отношения с семьей отца, и мы вынуждены были переехать в Баку, снимали квартиру. Я уже учился в школе, когда мы получили комнату в общежитии (Бинагадинский район, ул. С. Бахлулзаде, 39 (110). Так и жили в ней втроем: мама, сестра и я. Все эти годы мать тщетно обивала пороги чиновничьих кабинетов, просила, чтобы нам выделили отдельную жилплощадь, как семье погибшего на фронте. Но все было напрасно. Шли годы, мы с сестрой закончили школу, я поступил в Нахчыванское военное училище, сестра – в «Нархоз». Сейчас она работает в аптеке, ей уже 29 лет. В 2005 году у мамы обнаружили рак, несколько лет она боролась, но болезнь оказалась сильнее. Мама много ходила – по всем инстанциям, которые только существуют, просила, умоляла. Но в ответ слышала только посулы. Умирая, мама плакала, но не потому, что боялась смерти. Она все время произносила одну единственную фразу: «Дети, я так и не смогла дать вам самого главного – крыши над головой».

Сейчас я и моя сестра Афсана по-прежнему проживаем в комнате в общежитии. Я не могу жениться, сестра – выйти замуж, мы не имеем собственного жилья, нет никакой возможности построить личную жизнь. Да, мы дети шахида, отдавшего жизнь за территориальную целостность Азербайджана, но до сих пор мы никак не можем получить соответствующий документ – как признание государством этого факта. И все это происходит, несмотря на то, что все документы отца в полном порядке (свидетельства о рождении, браке и свидетельство о смерти, присланное военным комиссариатом). Под любыми предлогами нам отказывают. Раньше говорили, что мы можем официально (!) считаться детьми шахида, когда оба будем совершеннолетними. Сейчас говорят, что уже поздно. Я не понимаю: какая разница, сколько нам лет? Мы оба – дети погибшего на фронте человека, и до самой смерти останемся его детьми – хоть в год, хоть в 90 лет!

Справка:

И что самое парадоксальное этой истории — чиновники, отказывающие Афсане и Анару в статусе детей шахида, ссылаются на распоряжение, вышедшее в 1994 году из-под пера бывшего премьер-министра Сурята Гусейнова! Хотя в 2014 году Президент И. Алиев обновил закон о статусе шахидов, и никаких возрастных ограничений больше не существует. Но, похоже, крючкотворы-чиновники этот закон не признают.

… Анар опускает голову. Видно, как ему трудно говорить: душит ком в горле. Парадокс заключается в том, что Анар – сын шахида Огтая Мамедова – офицер ВС Азербайджана, участник апрельских событий. Вроде бы кому, как не ему, свято верить в справедливость законов Родины, которую он защищает? Возможно, в Родину он и верит. Но в чиновников, паразитирующих на теле родины – нет.

Для того, чтобы достучаться до главы ИВ Бинагадинского района Эльхана Аллахвердиева, сын шахида бросился под колеса его машины

— Мы месяц пытались попасть на прием, чтобы задать один-единственный вопрос: на каком основании мое имя и имя моей сестры были вычеркнуты из списка льготной очереди на жилплощадь. Но нас не пускали – под любыми предлогами. Мы дождались 19.00, когда глава ИВ выходит из здания, увидели, как он по газону выезжает на трассу (путь не случаен, благо много людей хотят достучаться до него, а потому главе ИВ с людьми этими невыгодно сталкиваться). Пришлось бежать наперерез, и Анар бросился под колеса его автомобиля, — рассказывает родственник Анара, пришедший вместе с ним в редакцию «Минвала». — Прибежали полицейские, скрутили нас, мы сказали, что никаких дурных мыслей не вынашивали. Цель поступка – попытка достучаться до главы ИВ. Глава ИВ вышел из своего авто, выслушал нас и велел приходить утром. На следующий день мы снова приходим и видим юристов, замов, помощников – короче, целый штат, даже операторы были. И началось: Бинагадинский район – самый проблемный, самый криминальный. Мы выслушали, и задали вопрос: какое отношение мы имеем к тому, что район криминальный? Вы дайте ответ на наш вопрос: почему детей шахидов вычеркнули из списков льготного жилья?

Мы показали документ (распоряжение) с подписью и гербовой печатью. И спросили у юриста: почему в силе распоряжение, датируемое 2004 годом, а не новый указ Ильхама Алиева? И потом, Анар, прежде всего, добивается того, чтобы ему и Афсане выдали официальный документ, что они являются детьми шахидов. Он же не говорит, прямо сейчас выньте и положите нам ключи от новой квартиры. Кроме того, отметим, что в списке на получение 11 тысяч имени брата и сестры нет. Их просто вычеркнули. Покойная мать официально числилась членом семьи шахида. А почему же дети не числятся? Кстати, бабушка Анара и Афсаны получает президентскую стипендию (отказавшись от социальной) — как мать шахида, и дети не против, так как она – мать их покойного отца. Но почему же в таком случае дети шахида, проживающие много лет в одной комнате в общежитии, даже не могут получить официального документа в том, что они являются детьми шахида? Кстати, документ, присланный воинской частью, говорит о том, что погибший Огтай Мамедов не был обеспечен жилплощадью. Анар Мамедов вообще хочет отказаться от своей доли наследства в пользу сестры (прилагается нотариально заверенный документ). Мы обращались в Министерство обороны, но нам дали парадоксальный ответ: этими вопросами занимается …. Призывной отдел. При чем тут призывной отдел, скажите на милость? Кроме того, вся зарплата Анара уходит на дорогу до части и на покупку продуктов. С трудом удается отложить какую-то сумму косметический ремонт комнаты в общежитии, на продукты. В 2009 году в ИВ Бинагадинского района вынесли решение внести имена Анара и Афсаны в список льготной очереди на квартиру. Но как уже было сказано выше, имена сестры и брата под каким-то предлогом (который, кстати, не может озвучить ни один чиновник) были вычеркнуты из списка. Но в ИВ по-прежнему уверяют, что их имена в списке есть, хотя никто из чиновников этого ведомства не смог доказать свои слова на деле, предъявив соответствующий документ, подтверждающий наличие Анара и Афсаны в списке фамилий тех, кто стоит в очереди на получение льготных квартир.

Юрист Фонда социальной Защиты использует в качестве индульгенции указ Сурята Гусейнова, а не распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева

То есть, складывается абсурдная ситуация: дети шахида формально есть. НО! Документ им получать уже поздно (!), а до совершеннолетия было рано. Кроме того, в списке их нет, но формально они есть.

Согласно недавнему распоряжению Ильхама Алиева, члены семей шахидов должны получить по 11 тысяч манатов. А так как официальный документ имеет только бабушка, деньги получит она, затем эта сумма, согласно логике, будет распределена в семье Мамедовых на четырех человек: бабушку, Анара и Афсану и их дядю – брата покойного отца. Бабушка уже написала генеральную доверенность на имя внучки. Предположим, этот вопрос относительно решен.

Но вопрос с исчезновением брата и сестры из списка на льготную квартиру и получении документа о том, что они являются детьми шахида, погибшего за территориальную целостность Азербайджана, по-прежнему остается открытым.

Отметим, что Анар неоднократно обращался в Министерство Обороны с просьбой решения его жилищного вопроса. Но там только руками разводят.

Кроме того, Анар и Афсана в 2018 году подали в суд на Фонд Соцзащиты, но получили отказ, основанием для которого послужил ответ представителя юридического отдела от министерства труда и соцобеспечения, апеллировавшего – опять же! — документом, подписанным С. Гусейновым за 1994 год, и утверждавшего, что согласно этому документу Анару и Афсане не полагаются льготы. И судья решил, что этот документ – вполне весомый повод для отказа. Кроме того, брату и сестре заявили, что нужно подавать в суд не на сам Фонд, а на Бинагадинский отдел Собеса. Но в конце-концов, судья все же вынес решение отказать в рассмотрении дела.

Вполне понятно, что суды не хотят портить отношения ни с ИВ, ни с Фондом соцзащиты. Но почему? Получается, что рука руку моет? И почему чиновники по-прежнему прикрываются как индульгенцией, распоряжением Сурята Гусейнова, человека, давным-давно считающимся опальным? Где логика?

Анар Мамедов – офицер Азербайджанской Армии. Участник апрельских событий. Патриот, любящий Родину, сын человека, погибшего за территориальную целостность страны. И что ему остается делать? По газонам на автомобиле от жалобщиков удирать – на это каждый чиновник горазд. А отвечать за свои грехи – так это в кусты (а иногда и в те, что на газонах).

Мы очень надеемся, что эта статья, в которой открывается горькая суть проблемы, поможет брату и сестре получить наконец то, что полагается им по праву. По праву детей, потерявших на фронте отца. По праву граждан демократического Азербайджана, а не отсталой страны, каковой ее делают неграмотные бездушные чиновники, назначенные и посаженные на высокие должности, но не саботирующие своей «работой» распоряжения Президента, обманывающие его высокое доверие.

История Анара и Афсаны Мамедовых – одна из сотен тысяч, произвол крючкотворов по отношению к гражданам страны происходит ежедневно, и управы на них нет. А ведь мы коснулись данной темы только поверхностно, не тряхнув вшивый ковер за все углы. Но если тряхнуть – должны полететь головы, и какие! Во всяком случае, хотя бы тех, кто любыми путями, переступая через самое святое, идет по трупам. В данном случае – по трупам героев, павших в боях за Азербайджан, по душам и надеждам тех, кто верит и надеется в Закон и Справедливость в стране, за которую сражались отцы и продолжают (все еще) сражаться их дети.

Яна Мадатова

Minval.az