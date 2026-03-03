Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что совместная с США военная операция против Ирана не может превратиться в очередную затяжную войну.

«Эта война не будет бесконечной», — указал он. «Это будет быстрая и решительная операция», — добавил глава правительства.

Нетаньяху утверждает, что через несколько месяцев ракетная программа Ирана стала бы неуязвимой для атак.

«Они начали строить новые объекты, подземные бункеры, которые в течение месяцев сделали бы неуязвимыми их программы по производству баллистических ракет и атомной бомбы», — заявил он.