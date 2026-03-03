Президент США Дональд Трамп высказался о запасах американского оружия.

«Запасы боеприпасов Соединённых Штатов среднего и выше среднего уровня никогда не были больше или лучше. Как мне сегодня сообщили, у нас практически неограниченный запас этих вооружений. Войны можно вести «вечно» и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!).

На самом высоком уровне у нас хороший запас, но он не там, где нам хотелось бы. Значительное количество высококлассного вооружения хранится для нас в зарубежных странах. Сонный Джо Байден тратил всё своё время и деньги нашей страны, ОТДАВАЯ всё Ф.Т. Барнуму (Зеленскому!) Украины — сотни миллиардов долларов — и, передав так много сверхсовременного вооружения бесплатно (!), он даже не позаботился о его замене.

К счастью, я восстановил вооружённые силы и продолжаю это делать. Соединённые Штаты укомплектованы и готовы ПОБЕДИТЬ, ПО-КРУПНОМУ!!!», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Отметим, что Финеас Тейлор Барнум — это американский шоумен и предприниматель XIX века. Он прославился как организатор цирков и зрелищных представлений, а также как мастер громкой рекламы и сенсаций. Барнум считается одним из основателей современного шоу-бизнеса.

Его имя часто используют в переносном смысле — когда хотят намекнуть, что кто-то устраивает «шоу», занимается саморекламой или умеет привлекать внимание публики.