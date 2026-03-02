Украина может помочь странам Ближнего Востока уничтожать иранские «Шахеды» в случае, если арабские лидеры убедят Москву заключить перемирие. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я бы предложил следующее: лидеры Ближнего Востока имеют хорошие отношения с россиянами. Они могут попросить россиян установить месячное перемирие», — сказал глава украинского государства.

По его словам, после установления перемирия Украина направит «лучших операторов систем перехвата дронов в страны Ближнего Востока».

Президент уточнил, что перемирие также можно объявить на два месяца или две недели, чтобы Украина «могла помочь странам Ближнего Востока защитить гражданское население».

Зеленский добавил, что у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара, без сомнений, хорошие экономические отношения с российским президентом Владимиром Путиным. «Мы можем помочь Израилю таким же образом», — заверил президент.