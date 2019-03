Вокалист группы Prodigy Кит Флинт найден мертвым в своем доме, пишет Sun. Ему было 49 лет.

Причина смерти пока не называется.

Кит Флинт родился в Лондоне, но впоследствии переехал в город Брейнтри (Эссекс), где в ночном клубе встретил будушего основателя The Prodigy Лиама Хоулетта.

The Prodigy появилась в 1990 году и стала одной из самых популярных британских групп. Флинт изначально был танцором, но фактически стал лицом The Prodigy после выхода третьего студийного альбома The Fat of the Land (1997) с хитом Firestarter в его исполнении.

