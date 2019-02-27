Актер Леонардо ди Каприо попросил своих подписчиков в твиттере и фейсбуке подписать петицию за освобождение косаток и белух, находящихся в приморской бухте «Средняя» под городом Находка. К ней присоединились уже около 900 тысяч человек.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 26 февраля 2019 г.

«Пожалуйста, подпишите эту петицию и присоединитесь к моему протесту против бесчеловечного удержания косаток и белух в России», — написал актер.

31 января Международный проект по морским млекопитающим (IMMP) обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с призывом вернуть животных, находящихся в плену в Приморье, в их естественную среду обитания. Организация выразила готовность помочь российским властям и научному сообществу страны в этой операции.

По словам представителей IMMP, нынешние условия содержания представляют угрозу для китообразных. В числе подписавших письмо — исследователь Жан-Мишель Кусто, сын известного французского океанографа Жака-Ива Кусто.

20 февраля президент России поручил российским Минприроды и Минсельхозу, а также научным и общественным организациям «определить дальнейшую судьбу китообразных» до 1 марта. На данный момент в вольерах находятся 11 косаток и 87 белух, которых собирались продать в китайские океанариумы, отмечает IMMP.

Minval.az