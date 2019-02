Актер Леонардо ди Каприо попросил своих подписчиков в твиттере и фейсбуке подписать петицию за освобождение косаток и белух, находящихся в приморской бухте «Средняя» под городом Находка. К ней присоединились уже около 900 тысяч человек.

Please sign this petition and join me in speaking out against the inhumane capture of orcas and belugas in Russia. https://t.co/OED9zJ9fnz

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 26 февраля 2019 г.