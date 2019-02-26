Армения и ЕС начали год на высокой политической ноте. Об этом заявил глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский 26 февраля на пресс-конференции.

По его словам, недавний визит комиссара ЕС Йоханеса Хана прошел очень успешно, намечена интенсивная повестка, готовятся встречи и визиты на высоком уровне. Это показывает что двусторонние отношения развиваются очень конструктивно.

«Помимо этого мы готовимся к очень интенсивным встречам на рабочем уровне в Брюсселе и Ереване. Идет очень интенсивный диалог, что обнадеживает», — отметил Свитальский, передает агентство Новости Армении.

Говоря об экономическом сотрудничестве, посол отметил, что в последний день января европейская сторона передала властям Армении комментарии к дорожной карте реализации СЕPА. Документ проанализирован соответствующими службами в Брюсселе, еврокомссии, он очень объемный и впечатляющий, содержит сотни практических мероприятий. Сейчас он обсуждается межведомственной комиссией в Армении, и, по всей видимости, до конца марта будет дорожная карта реализации документа.

Со своей стороны, ЕС готовит конкретный пакет содействий для реализации дорожной карты, рассматриваются различные форматы содействия, в том числе участие разных организаций в содействии странам. Дипломат напомнил, что в 2018 году объем содействия был увеличен от 20 до 25%, и впервые Армения получила содействие в 10 млн евро от специального (веерного) фонда. Комиссар Хан во время визита обещал, что будет существенное увеличение содействия. Быть членом этого фонда крайне важно, так как средства из него предоставляются лишь в том случае, когда признается прогресс страны.

«Это свидетельство того, что ЕС крайне высоко ценит прогресс Армении, в том числе по линии выборов. Надеюсь, что в ближайшие годы Армения сможет воспользоваться еще большим содействием ЕС. Это решительный год, потому что он определит содействие на ближайшие 7 лет после 2021 г. Если Армения продемонстрирует целевое использование средств, может рассчитывать на их увеличение», — отметил посол.

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