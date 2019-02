В США в возрасте 95 лет умер Джордж Мендонса, герой фотоснимка Альфреда Эйзенштадта «Поцелуй на Таймс-Сквер», сделанного в августе 1945 года и ставшего одним из символов окончания Второй мировой войны.

Снимок «Поцелуй на Таймс-Сквер» был сделан 14 августа 1945 года, после того как президент США Гарри Трумэн объявил о предстоящей капитуляции Японии.

V-J Day in Times Square is a famous photograph by Alfred Eisenstaedt that portrays a U.S. Navy sailor grabbing and kissing a stranger — a woman in a white dress — on Victory over Japan Day in New York City’s Times Square on August 14, 1945. #WWII pic.twitter.com/1NDJtcbMNk

