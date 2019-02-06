В Ереване обиделись на возобновление поставок БПЛА в Азербайджан

Новости с тегом «оружие» — вновь в центре внимания южнокавказской аудитории. На сей раз речь идет не об очередном российском «подарке» Армении — с российских истребителей внимание аудитории переключилось на израильские беспилотники. По последним сообщениям, отдел оборонного экспорта в министерстве обороны Израиля вернул компании Aeronautics лицензию на поставку беспилотных самолетов крупному иностранному клиенту, отозванную осенью 2017 года. О каком именно «иностранном клиенте» идет речь, в коммюнике не уточняется, но известно, что это страна с кредитным рейтингом Ba по версии компании Moody’s, с которой у Израиля существуют тесные экономические связи. Кроме того, в этой стране расположен завод, производящий запчасти для БПЛА по лицензии Aeronautics. Аналитики тут же вынесли свой вердикт: среди клиентов Aeronautics только две страны – Сербия и Азербайджан – имеют кредитный рейтинг Ba, и из них только в Азербайджане имеется завод Aeronautics.

Понятно, что эти новости вызвали весьма острую реакцию в Армении. Прежде всего, здесь слишком хорошо помнят «знакомство» с азербайджанскими ударными беспилотниками в апреле 2016 года: армянская армия не то что не ждала применения со стороны Азербайджана столь современного оружия, но даже не сразу поняла, с чем именно пришлось столкнуться. И теперь не заблуждаются, что, во-первых, израильские БПЛА закупают не для престижа и не для парада, а во-вторых, самая вероятная точка их применения — линия фронта армяно-азербайджанского конфликта. Не та информация, которую в Армении могут позволить себе проигнорировать. Особенно теперь, когда Ереван по приказу Москвы срывает переговоры по Карабаху, в которых наметился повод для оптимизма, а значит, делает шаг к войне. Более того, до недавнего времени в армянских СМИ смаковали не самые достоверные «утечки» и слухи вокруг расследования, из-за которого была приостановлена экспортная лицензия Aeronautics. И если теперь лицензию вернули, а поставки возобновили…у Армении есть серьезный повод нервничать.

Первая реакция последовала со стороны МИДа этой страны. Пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян заявила журналистам, что МИД Армении намерено поднять вопрос продажи израильских беспилотных летательных аппаратов Азербайджану на двусторонней и многосторонней площадках. И добавила, что, оказывается, «гонка вооружений в регионе всегда была в нашей повестке, и мы будем поднимать и обсуждать этот вопрос как на двусторонних встречах, так и на многосторонних платформах». В общем, включают «дипломатию доносов». Занервничали и армянские лоббисты в США. Армянский национальный конгресс Америки (АNCA) заявил, что власти Израиля, возобновив экспорт ударных БПЛА в Азербайджан, тем самым, оказывается, дали «зелёный свет» атакам на «мирное население в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Ред.)».

Здесь, конечно, надо напомнить авторам алармистских воплей из АNCA, что бить по мирному населению — это «почерк» армянских агрессоров, которые в прифронтовой полосе обстреливают села, стреляют даже по похоронным процессиям и по кладбищам. Азербайджан по заведомо «невоенным» целям не стреляет. Особенно если речь идет о таком «высокоточном» оружии, как дроны-камикадзе. Уместно и с некоторой долей иронии поинтересоваться: надо ли так понимать, что, по мнению МИД Армении с ихнего слезливыми жалобами на «гонку вооружений», что азербайджанские закупки оборонной продукции эту самую «гонку вооружений» невероятным образом подстегивают, а вот российские «оружейные подарки» Еревану, от «Искандеров» до Су-30, эту самую «гонку вооружений» — ну никоим образом «гонкой вооружений» не являются? Или госпожа Нагдалян с милой дамской непоследовательностью проговорилась, что у Армении не получается выигрывать «гонку вооружений» даже на российском «буксире»? Что же до обещаний включить «дипломатию доносов», то слезливые истерики в стиле «да как вы можете продавать оружие Азербайджану?!» Армения уже последовательно пыталась закатывать Израилю, России, Чехии, Словакии, США, но ощутимых результатов не получила.

Но вот в чем дело. Aeronautics Defense Systems — не единственный израильский производитель и экспортер БПЛА, чьи «изделия» стоят на вооружении азербайджанской армии. Напомним: 10 января президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны государственной пограничной службы Азербайджана продемонстрировали израильские барражирующие БПЛА SkyStriker производства компании Elbit Systems. Эти дроны-камикадзе способны находиться в воздухе до двух часов. Управляющий дроном оператор может наводить его на цель практически до соприкосновения с нею с возможностью отменить атаку. Если за время полета не удалось обнаружить достойную цель, БЛА может вернуться назад и опуститься на землю при помощи парашюта. Кроме того, на вооружении Национальной армии Азербайджана находятся БПЛА Harop компании Israel Aerospace Industries (IAI). И, конечно же, есть в арсеналах и Orbiter 1K (Zərbə-K) компании Aeronautics Defense Systems (ADS). Но устроить истерику и погрозить мокрым от эмоциональных слез кулачком в адрес Израиля госпожа Нагдалян решила только сейчас. Как раз накануне — какой сюрприз и милое совпадение! — визита в Иран премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Намечена поездка на конец февраля, это первый визит Никола Воваевича в ИРИ в ранге премьер-министра. Понятно, что таким образом в Армении в очередной раз перечеркивают результаты визита в регион советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Он, напомним, как раз и обсуждал в Ереване необходимость надежного контроля над границей Армении с ИРИ и соблюдения режима санкций, причем, судя по многим косвенным признакам, к единому мнению тогда США и Армения так и не пришли. Впрочем, понятно и другое. Повестка дня переговоров пока что не раскрывается, но эксперты напоминают: у Ирана и Армении обширная программа сотрудничества, и она включает такие «деликатные» аспекты, как использование Армении для обхода наложенных на Иран санкций, поставок в Иран через Армению оружия, в том числе для радикальных группировок в других странах, которым Тегеран активно оказывает поддержку и для которых главный враг — это именно Израиль. Поставка через Армению из Ирана на Ближний Восток детонаторов для «Хезболлах», которые при перевозке обычным гражданским рейсом сработали в воздухе и привели к катастрофе гражданского самолета ирано-армянской авиакомпании Caspian Airlines — пример трагичный, но далеко не единственный. Теоретически можно, конечно, понадеяться, что все эти игры ушли в прошлое вместе с «карабахским кланом», но лишь теоретически. Потому как именно во времена Левона Тер-Петросяна связи Армении с радикальными ближневосточными режимами, в том числе Сирией и саддамовским Ираком, развивались весьма бурными темпами. Ереван регулярно посещали сирийские военные делегации. Причем в Армении и не скрывали, что налаживают военное сотрудничество в противовес дружбе Израиля с Турцией (в тот период у двух стран отношения были весьма близкими и теплыми) и Азербайджаном. Сегодня между Турцией и Израилем перманентная «словесная перепалка», которая, впрочем, мало отражается на темпах роста товарооборота, но зато на первый план выходят уже отношения Израиля с Азербайджаном. И да, еще одна деталь. Дружба Армении с радикальными ближневосточными кругами началась еще в семидесятые годы, когда армянские террористы набирались опыта в палестинских отрядах, а арафатовская ООП располагала в Ереване сетью явок и активно использовала ереванский международный аэропорт «Звартноц» для контрабанды награбленного в том же Ливане золота в обмен на оружие. И Ясир Арафат знал, о чем говорил, когда в интервью палестинской газете «Аль-Айям» заявил: «Мы и армяне — один народ». Словом, ограничатся ли в Ереване одной только истерикой госпожи Нагдалян или же попытаются в ответ на «беспилотники» включить старые связи с ближневосточными террористическими группировками — вопрос, который стоило бы озвучить.

Другое дело, осознают ли в Армении реальную степень опасности такого рода игр. Особенно с учетом того, что подобная деятельность вряд ли пройдет незамеченной уже со стороны Израиля. И вот израильский ответ тоже вряд ли ограничится возобновлением лицензии на экспорт БПЛА в Азербайджан. Так что выбор у Армении невелик: или готовиться к новым атакам дронов-камикадзе, или считать риски от втягивания страны уже и в ближневосточное противостояние. И вновь — в «проигрывающей» команде.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az