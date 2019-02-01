Пашинян должен понимать, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта откроет в первую очередь для населения Армении большие экономические возможности.

Об этом в пятницу заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова премьера Армении Никола Пашиняна в рамках визита в Германию — «уступки азербайджанской стороны; приемлемость урегулирования конфликта для народов Нагорного Карабаха и Армении».

«В первую очередь хотела бы напомнить, что в результате конфликта именно Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана были оккупированы и около миллиона его населения подверглось этнической чистке и стало вынужденными переселенцами», — сказала Абдуллаева.

По ее словам, международные резолюции и документы, принятые в связи с конфликтом, в первую очередь четыре резолюции СБ ООН, требуют полного, немедленного и безоговорочного вывода войск армянских захватчиков с оккупированных территорий Азербайджана.

«Также хочу сказать, что во всех документах, принятых в связи с урегулированием конфликта, и предложениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ речь идет не о «народе», а о населении армянского и азербайджанского происхождения. В заключение хотела бы отметить, что Пашинян, как премьер-министр Армении, должен понимать, что урегулирование конфликта придаст импульс независимости Армении и в первую очередь создаст новое положение, которое откроет большие экономические возможности для населения Армении», — добавила глава пресс-службы МИД.

Minval.az