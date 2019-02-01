Как уже сообщал Minval.az, 21 января Общественное телевидение Армении выпустило в эфир репортаж, в котором говорилось о том, что между армянами и азербайджанцами снова может воцарить мир. Передача была показана всего через несколько дней после встречи министров иностранных дел двух стран, на которой они выпустили беспрецедентное заявление о необходимости «готовить население к миру», и это породило много разговоров о том, что телерепортаж — один из первых шагов в этом направлении.

Издание Eurasianet.org, которое опубликовало видео передачи, отмечает, что репортаж был несколько раз показан в дневном эфире Общественного телевидения Армении. В нем содержались интервью с жителями деревни Айгепар, расположенной на границе с Азербайджаном. Они вспоминали о своей дружбе с азербайджанцами до войны в Карабахе начала 1990-х годов.

«От Айгепара до азербайджанской деревни Алибейли — всего полтора километра, — говорилось в закадровом тексте репортажа. — B советские годы жители этих двух деревень дружили и ходили друг к другу в гости. Некоторые люди из Айгепара даже работали в Алибейли, а жители Алибейли — в Айгепаре. Каждое утро они приходили на работу, а вечером возвращались домой». B передаче приводятся слова одного пожилого жителя Айгепара, сохранившего теплые воспоминания о связях с азербайджанцами. «При коммунистах все было хорошо, — сказал он. — У меня было там много приятелей».

B репортаже также цитируются слова Татула Акопяна, журналиста и координатора Центра армянских исследований Армянского национального института (АНИ), выразившего уверенность в том, что когда-нибудь армяне и азербайджанцы снова будут мирно жить бок о бок. «При первой же возможности армяне будут возить на продажу гранаты из Гянджи, а азербайджанцы станут покупать здесь армянский коньяк», — сказал он.

Eurasianet.org отмечает, что правительство Армении пристально следит за содержанием новостных программ Общественного телевидения, а часто и диктует его. Поэтому позицию этого телеканала — в особенности по вопросам политическим или связанным с Карабахом — обычно считают выражением позиции правительства.

«Нужно будет запустить серию передач, направленных на укрепление мира, но это должно быть сделано с обеих сторон», — говорит бывший директор отдела новостных и аналитических программ телеканала Арутюн Арутюнян. За все время своей работы на телеканале, продолжавшейся более десятилетия, сказал он, он не помнит выпуска в эфир ни одного такого репортажа: «Это очень деликатная тема, требующая осторожного подхода. Я не думаю, что этот репортаж появился сам по себе».

Официальные лица Общественного телевидения Армении отрицают, что репортаж был выпущен по указанию правительства. Кроме того, они призвали обратить внимание на фрагмент репортажа, в котором отношения между Арменией и Азербайджаном сравнивают с положением дел в Грузии и сепаратистской Южной Осетии, причем утверждается, что «грузинское правительство не возражает против связей между грузинами и осетинами, в то время как правительство Азербайджана пытается ограничить личные контакты между жителями двух стран».

Minval.az