Наибольшее число туристов прибыло в Грузию в 2018 году из Азербайджана.

Согласно статистическим данным, опубликованным в субботу на сайте МВД республики, наибольшее количество прибывших в Грузию иностранцев были гражданами Азербайджана — 1 млн 807 тыс. 121 человек, что на 6,6% больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались граждане Армении — 1 млн 725 тыс. человек (рост на 0,4%). Из России в Грузию в 2018 году приехали 1 млн 705 тыс. 203 человека (рост на 22,4%). Далее следуют граждане Турции, стран Евросоюза, Ирана, Украины и других стран.

При этом, согласно данным МВД Грузии, во въезде в страну в 2018 году было отказано более 16 тыс. иностранным гражданам из 121 страны.

В первой пятерке этих стран — Иран, 3 тыс. 224 гражданина которого получили отказ, Индия — 2 тыс. 254 человека, Россия — 943 человека, Сирия — 765 человек и Турция — 744 человека.

По информации ведомства, государственную границу Грузии в 2018 году пересекли 8 млн 326 тыс. 139 иностранных граждан, что на 10,2% больше, чем в 2017 году.

Из них 4 млн 120 тыс. 920 были туристы (рост на 18,4%), то есть те, кто провел в республике более 24 часов, 1 млн 828 тыс. 996 человек побывали в Грузии транзитом (рост на 7,4%), остальные 2 млн 379,233 тыс. — визитеры другой категории (рост на 0,1%).

МВД Грузии также сообщило, что за 2018 год из 35 стран мира по разным причинам были депортированы 4,531 тыс. граждан Грузии.

Согласно данным ведомства, больше всего граждан Грузии — 1 тыс. 788 человек было депортировано из Турции. На втором месте — Израиль, откуда подвергли депортации 813 граждан Грузии, на третьем — Германия (531 человек), на четвертом — Франция (273 человека), на пятом — Россия (209 человек).

В сообщении отмечается, что в прошлом году 364 тыс. 587 граждан Грузии совершили поездки в страны Шенгенской зоны Евросоюза, безвизовый режим с которыми республика получила в 2017 году. При этом отказано было во въезде в эти страны 1 тыс. 863 грузинским гражданам.

Minval.az