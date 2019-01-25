Грузия подключится к системе исполнения наказаний осужденных Гаагским трибуналом.

Как передает ТАСС, соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министерство юстиции Грузии и Международный уголовный суд (МУС).

«Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани и заместитель председателя Международного уголовного суда Роберт Фремр подписали соглашение, которое основывается на системе двойного согласия: на первом этапе Грузия выражает общее согласие подключиться к системе исполнения приговоров осужденных Гаагским трибуналом, а на втором этапе у нее будет право согласиться или отказаться принимать конкретного осужденного на своей территории», — сообщает в пятницу пресс-служба грузинского минюста. Переговоры были начаты в 2015 году.

Министерство поясняет, что в настоящий момент необходимости использовать пенитенциарные учреждения Грузии для осужденных Гаагским трибуналом нет. «В случае изменения ситуации пенитенциарная система Грузии сможет помочь Международному уголовному суду и принять осужденных в учреждениях на территории страны», — сказано в сообщении.

Ведомство добавляет, что Гаагский трибунал уже подписал аналогичные соглашения с несколькими странами Европы. На сегодняшний день МУС рассматривает дела о возможных преступлениях в Демократической Республике Конго, Уганде, Судане, Кот-д’Ивуаре и ЦАР.

Minval.az