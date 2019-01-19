Противостояние в Керченском проливе уже не ограничивается РФ и Украиной

В социальной сети «Фейсбук» набирает популярность новая реклама: пользователю предпочитают ощутить себя капитаном военного корабля или вообще флотоводцем. Эффектная графика, картинки, летящие снаряды, разрывы — все как в голливудских блокбастерах. Играй не хочу. И главное, никакого риска для пользователя — ну, кроме игровых очков и позиций.

Возможно, из окон высоких кабинетов настоящая война тоже видится чем-то похожим на компьютерную игру. Главное — не забывать, что цена проигрыша тут повыше, чем просто игровые очки. Ситуация в Азовском море после устроенной Россией 25 ноября провокации в Керченском проливе — пример классический.

Устроив атаку на украинские корабли в проливе, который по всем законам был и остается «международными водами», в Москве тоже, по всей видимости, рассчитывали эффектно «напугать» Украину и запереть для нее Керченский пролив. Только вот теперь неприятности на международной арене нарастают как снежный ком. От РФ требуют снизить напряженность, соблюдать свободу судоходства и немедленно освободить плененных украинских моряков. То, что Москва отказывается даже признать их военнопленными, только усилило критику в адрес Кремля, и это самая мягкая формулировка. И самое главное, в Киеве и не думают «капитулировать».

Во всяком случае, министр обороны Степан Полторак в эфире телеканала «112 Украина» заявил: «Одна из задач, которые Россия ставила перед собой, когда организовывала провокацию в Керченском проливе, первая – это спровоцировать нас на ответ, чтобы мы начали стрелять, и использовать эту возможность, чтобы начать открытую агрессию против Украины». По его словам, «вторая цель, которую РФ ставила перед собой, – это заставить нас отказаться от прохождения через Керченский пролив в Азовское море и так фактически провести аннексию и Азовского моря. Конечно, на такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим». Он подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права, в соответствии со всеми международными обязательствами морского права, международными договорами, на прохождение судов через Керченский пролив.

Но самое примечательное, что в Киеве (и не только в Киеве) активно обсуждается возможность прохода через Керченский пролив в сопровождении кораблей НАТО. Еще несколько дней назад, 11 января, глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что военное ведомство готовится к очередному проходу боевых кораблей через Керченский пролив. А ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью украинскому изданию «Факты» заявил: «Следующий проход через пролив будет более подготовленным. На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности».

Поясним. У ОБСЕ своего флота как бы нет, но посадить наблюдателей ОБСЕ даже на зафрахтованный гражданский катер и отправить его в едином, как говорят моряки, ордере или конвое с украинскими и натовскими военными судами — дело вполне решаемое. А вот у НАТО флот есть. В Черном море он присутствует постоянно и на законном основании. К Турции, входившей в блок еще во времена первой «холодной войны», теперь добавилась ранее нейтральная Румыния и бывший сателлит Кремля — Болгария. После российской агрессии против Украины это присутствие заметно усилилось. Сюда регулярно направляются группы кораблей «нечерноморских» стран, включая США, Великобританию, недавно присоединились Нидерланды. Справедливости ради, эти группы ВМС в Азовское море не входили и вряд ли войдут: их корабли не могут пройти под Керченским мостом и действовать на азовском мелководье. Но это уже вопрос технический, а таковые рано или поздно решаются. Особенно если есть политическая воля.

Конкретных обещаний по поводу присутствия в Азовском море Североатлантический альянс как бы не озвучивал. Но на состоявшемся накануне в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО, как сообщил его председатель Стюарт Пич, участники «согласились, что Россия и международные террористические группы — два главных вызова». Кроме того, по его словам, на заседании Военного комитета, в который входят начальники генштабов всех 29 стран НАТО, обсуждалось и военное сотрудничество с Украиной. «Мы выразили обеспокоенность действиями России в Черном море, в особенности вокруг Азовского моря и Керченского пролива», — добавил Пич. От конкретики воздержался, но «поле для предположений» оставил. Причем весьма широкое. Более того, еще раньше военный эксперт Александр Сурков в эфире телеканала «Прямой» заявил: «Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация, медийное обеспечение». После чего напомнил: договор России и Украины о совместном пользовании Азовским морем предписывает, что все спорные вопросы стороны должны решать сообща. Но если Киев разорвет соглашение, конфликты в регионе будут регулироваться международным законодательством и судами. Это даст Украине больше пространства для маневров, подчеркнул аналитик. Добавим от себя: «морской бой», устроенный Россией в Керченском проливе, дает Украине все основания для разрыва соглашений с Москвой.

Российские СМИ, конечно, цитируют множество заявлений в стиле «не пущать НАТО в Азовское море». Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уже заявил РИА «Новости»: «Пусть НАТО сколько угодно мониторит ситуацию в Азовском море, но только на расстоянии. В самом море альянсу делать нечего, и ни о какой его миссии в нем — все равно, с поддержкой или без поддержки президента Украины Петра Порошенко, — не может быть и речи. Россия будет противодействовать этому всеми доступными ей средствами». Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «державным» телеканалом «Царьград» заявил, что у России есть береговые комплексы «Бал» и «Бастион», да тут еще в Черное море направлен крейсер «Североморск». Но официальные лица «держат паузу», понимая, что здесь правовые позиции не в пользу Москвы. А когда не пропустить натовские корабли пообещали оккупационные «власти» Крыма, все окончательно съехало на уровень анекдота. Судя по всему, возможное вступление в конфликт на Азовском море кого-то еще, кроме Украины, да еще такого сильного игрока, как НАТО, оказалось для Москвы полной неожиданностью.

Впрочем, понятно и другое. Ставки здесь куда выше, чем вылов тюльки или же экономические перспективы Бердянска и Мариуполя. Об этом уже рассказывалось в прессе, в том числе в Minval.az, но тем не менее напомним: Россия уже объявила, что она в ответ на «натовские устремления» Украины и Грузии создает в окрестностях Сочи «оборонительный рубеж». Насколько эти военные планы отразятся на «курортных» перспективах этого города и не придется ли уже в скором времени отдыхающим на сочинских пляжах испытать шок вроде того, который в августе 2013 года пережили посетители одного из пляжей Калининградской области, когда там неожиданно появился военный десантный корабль «Зубр», тема отдельного разговора. Важно другое. Во-первых, в НАТО меньше всего ждут от России «сугубо оборонительных» действий и понимают, что обещанный «оборонительный рубеж» в реальности будет наступательным плацдармом. А во-вторых, и в-главных, вышеупомянутый «оборонительный рубеж» увязан в то же важнейшее для РФ юго-западное стратегическое направление, что и ее военные группировки в Сирии и на Средиземном море, база в Гюмри и Каспийская флотилия, откуда, кстати говоря, корабли перебрасываются на Азов. А Украина создает в Бердянске на Азовском море свою военную базу и перебрасывает на нее катера, построенные в Николаеве (где еще со времен СССР располагаются лучшие военные верфи). И вот эта база «раскалывает» российский рубеж надвое, не позволяя увязать его в единое целое. И вот это уже не позволяет относиться к событиям в этом регионе как к сугубо «украинской» проблеме многим странам, в том числе Турции и Азербайджану, не говоря о Грузии, Болгарии или Румынии.

И вот на этом фоне возможное вмешательство НАТО в конфликт уже создает принципиально иную ситуацию. «Политическая инициатива» — на стороне Киева, где могут и разорвать соглашение по морю, и просто пригласить натовские корабли в тот же Мариуполь. И вот тут уже Россия окажется перед непростой дилеммой. Взять и пропустить в Азовское море корабли НАТО — тяжелейший удар по имиджу, особенно после столь впечатляющей истерики. Попытаться воспрепятствовать — тоже боязно: одно дело — устраивать «навал» и таранить украинский буксир, и совсем другое — проделать то же самое с кораблями НАТО. И понимать, какой будет ответ, особенно с учетом международного и морского права. Так что «морской бой» в Керченском проливе для Москвы превращается в классический «цугцванг», где каждый ход лишь ухудшает ее положение.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az