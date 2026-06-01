Первая леди Франции Брижит Макрон выиграла суд по делу о кибербуллинге против пары, назвавшей ее «господином Жан-Мишелем Тронье, известным как Брижит».

Об этом сообщает La Tribune.

Пара из Корсики назвала Брижит Макрон «Жан-Мишелем Тронье» в своей налоговой декларации — в графе «другие нетрудоспособные лица на иждивении». Во Франции при подаче декларации можно указать людей, которые находятся на иждивении у налогоплательщика (например, тяжелобольных родственников или людей с инвалидностью), чтобы получить налоговые вычеты.

Супруги использовали теорию заговора о Брижит Макрон для политического троллинга. Корсиканцы были приговорены к четырем и трем месяцам лишения свободы условно, отказались от права на обжалование в Кассационном суде, поэтому приговор окончательно вступил в силу.