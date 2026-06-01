Правительство Венгрии инициирует в парламенте процедуру импичмента президента Тамаша Шуйока, если он не уйдет добровольно. Так президенту страны пригрозил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Он сообщил, что уже обсудил ситуацию с президентом и предупредил о возможных последствиях. В случае отказа уйти в отставку он планирует вынести вопрос на рассмотрение фракции правящей партии «Тиса» и инициировать формальные шаги по импичменту.

При этом премьер подчеркнул, что действующая Конституция Венгрии действительно предусматривает механизм отстранения президента, однако власти предпочли бы избежать такого сценария, чтобы не подрывать авторитет института президентства.