Израильтяне, получающие дипломы в сомнительных вузах за границей, создают реальную угрозу системе здравоохранения Израиля. Такого мнения придерживается профессор Шауль Яцив, выступая на специальном заседании в кнессете, посвященном обсуждению скандала с поддельными дипломами из Армении.

«Тысячи израильтян, которые изучают медицину в сомнительных вузах за рубежом, — это реальная угроза не только системе израильского здравоохранения, но и здоровью граждан», — передает слова Яцива издание «Вести Израиля».

2 декабря в Израиле арестовали 40 врачей и фармацевтов, подозреваемых в покупке дипломов трех армянских вузов. К тому же некоторые подозреваемые получили лицензию на работу в израильской системе здравоохранения, сдав соответствующий непростой экзамен. Еще в мае 2017 года появились сообщения о сотнях израильтян, завершивших обучение в медицинских вузах Армении, которые не могут начать работу в Израиле. Тогда в качестве причины называлось «низкое качество преподавания» в армянских мединститутах.

По словам заведующего кадровым управлением минздрава Яцива, существует серьезная проблема, связанная с подготовкой медиков в ряде зарубежных вузов. По его мнению, даже в том случае, если дипломы выдаются на законных основаниях, нет никакого доверия к знаниям, полученным при подобной системе обучения.

«За все годы обучения там израильских студентов не было ни одного случая, чтобы кто-то провалился при сдаче экзамена хотя бы по одной дисциплине. Не было ни одного случая отсева за неуспеваемость. Ни одного! Как нет ни одного студента, который бы поступил на первый курс и завершил обучение на шестом. Все переводятся сюда из других учебных заведений, из которых либо были отчислены, либо сочли плату за обучение слишком высокой», — подчеркнул Яцив.

Как пишет издание, против жесткой позиции Минздрава выступают арабские парламентарии. Они считают подозрительным, что все без исключения задержанные по делу врачи и фармацевты – представители арабского сектора. Также они выразили протест в связи с названием полицейской операции — «Лицензия на убийство».

«Тот кто виноват – должен быть наказан, но по закону. Я тоже не хочу, чтобы врач-недоучка лечил моих детей. Но все таки не следует раздувать скандал там, где его нет», — сказал депутат кнессета, доктор Ахмад Тиби.

Minval.az