Первая «желтая сетка» зарекомендовала себя с хорошей стороны. Аналогичные «сетки» теперь планируется нанести еще на 74 перекрестках, где плотность движения автомобилей достаточно высока, сказал Sputnik Азербайджан глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Некоторое время назад БТА в целях борьбы с пробками решилось на очередное новшество. В качестве пилотного проекта на пересечении улиц Бакиханова и Вургуна была нанесена первая желтая сетчатая дорожная разметка.

Сетка, или как ее еще называют в народе, «вафельница», нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора при образовании затора, чтобы не создавать препятствий движению автомобилей в поперечном направлении. Водителей, которые заедут на вафельницу, ждет наказание — штраф в размере 60 манатов и три штрафных балла.

«Польза желтой сетки в том, что водители, въезжая на перекресток, действуют более внимательно. А наша цель в том и заключается, чтобы автовладельцы были внимательнее на дорогах и не нарушали правила», — сказал Агаев, говоря об эффекте новшества.

Такую же сетку планируется нанести на всех перекрестках города, на выходах из зданий, в частности, аварийных или пожарных, продолжил он.

Благодаря «вафельницам» проблема пробок будет решена в значительной степени: если перекрестки станут свободными, то и поток автомобилей будет двигаться свободней.

Статистических данных по поводу выписанных до сих пор штрафов за нарушение правила «желтой сетки» у БТА нет, поскольку наказаниями занимается другая структура (дорожная полиция — ред.), отметил Агаев: «Но уже на глаз видно, что пробок стало меньше».

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