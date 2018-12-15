Жестокое убийство пожилой женщины совершено в поселке Кировка Марнеульского района Грузии.
Как сообщает Report, обезглавленное тело 65-летней Басти Мамедовой было найдено в подвале ее собственного дома.
Там же, как установили правоохранители, была вырыта яма, в которой, женщину, предположительно, собирались захоронить. В ходе расследования было установлено, что убийство совершено пять дней назад ранее судимым племянником Мамедовой. Мотив преступления устанавливается.
Известно, что подозреваемый пока не задержан.