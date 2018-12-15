Двое армянских военнослужащих с тяжелыми ранениями были доставлены в субботу из Ханкенди в Ереван в Центральный клинический военный госпиталь «Мурацан».

Информацию Sputnik Армения подтвердил источник в самом госпитале.

«Состояние у обоих стабильно тяжелое. Один из военнослужащих поступил с комбинированными минно-взрывными ранениями, ему произвели ампутацию в области голени. Второй доставлен с огнестрельными ранениями в области живота», — сказал источник.

Оба военнослужащих находятся под пристальным наблюдением медиков.

Как сообщил источник в армии, инцидент произошел в результате подрыва мины.

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