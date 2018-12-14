Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, что направил своего старшего сына на место испытаний РСЗО «Полонез», чтобы убедить в его качестве, передает Sputnik-Беларусь.

По его словам, когда к нему пришли белорусские военные и сказали, что есть хороший зенитно-ракетный комплекс, который уже в Китае испытали и в России.

«Я им говорю, испытывайте. У военных мокро было в одном месте. Только выберите траекторию, чтобы над населенными пунктами не летела», — поделился глава государства.

Причем запуск был осуществлен из западной часть страны в сторону загрязненной территории от чернобыльской аварии. Туда он направил и своего помощника по вопросам безопасности старшего сына Виктора Лукашенко.

Президент признался, что его сын был совсем близко от того места, где упала ракета, потому что ему нужно было убедиться, что ракетный комплекс хороший.

Лукашенко отдельно обратил внимание, что в ситуации, когда РСЗО «Полонез» был продан Азербайджану, это ни в коем случае не является шагом против Армении.

При этом он напомнил, что предлагал купить комплекс и армянской стороне, но там отказались. «Показали российский комплекс «Искандер» на параде независимости. Он приблизительно такой, как и наш», — отметил глава государства.

Вслед за этим обратил внимание, что на первом месте по продажам оружия Баку занимает Россия, Израиль находится на втором месте, а Беларусь только на четвертой строчке.

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