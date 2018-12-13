Главные мировые военно-дипломатические новости приходят из Баку. В столице Азербайджана — переговоры между Герасимовым и верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО на европейском континенте Кертисом Скапаротти.

Без сомнения, военному командованию НАТО и РФ есть что обсудить. Общий рост напряженности между РФ и Западом, прежде всего Североатлантическим альянсом — уже ни для кого не секрет, и это ставит перед военной дипломатией свои задачи: не допустить опасных инцидентов, решить сугубо военно-технические вопросы…

Понятно, что общий рост напряженности в мире касается всех, но все же темы, которые обсудили в Баку Герасимов и Скапаротти, к нашей стране имеют несколько опосредованное отношение. Азербайджан здесь, условно говоря, выступает в роли «Швейцарии» — страны, предоставляющей «площадку» для переговоров. Но точки для таких встреч выбираются с особой тщательностью. Страна, принимающая такие переговоры, должна иметь репутацию надежного партнера по обе стороны рубежей новой «холодной войны». И еще суметь обеспечить, как бы это поделикатнее, «техническую сторону», а это не только комфортные условия для пребывания делегаций, но и нечто куда более важное: безопасность и конфиденциальность. А Азербайджан уже не в первый раз принимает подобные переговоры. Аналогичная встреча Герасимова и Скапаротти проходила в столице Азербайджана в апреле 2018 года, причем это были первые такого рода переговоры с 2013 года. В сентябре 2017 года в Баку прошла встреча главы Военного комитета НАТО Петра Павела и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова. А в феврале того же года Герасимов встречался с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом.

Комментируя нынешний раунд военного диалога НАТО и РФ в Баку, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в беседе с журналистами подчеркнул: Азербайджан сегодня наладил стратегическое сотрудничество как с Россией, так и с США. По его словам, переговоры в Баку являются показателем доверительного отношения к Азербайджану, который выбран в качестве платформы, где обсуждаются значимые вопросы. «Я считаю, что это является показателем влияния нашей страны», — добавил Халафов.

Но здесь есть еще одна сторона вопроса. Конечно, такой визит — это еще и возможность двусторонних встреч. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым. Как сообщает сайт главы государства, «Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Россия являются надежными партнерами, а уровень военного и военно-технического сотрудничества между странами поднялся на качественно высокий уровень». В свою очередь, В.Герасимов констатировал успешное развитие азербайджано-российских отношений в различных сферах, в том числе, военной и военно-технической (насколько с этим его заявлением совпадает закупка Азербайджаном средств ПВО во Франции — вопрос открытый). Днем ранее президент Азербайджана принимал делегацию во главе с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти. Как отметил в ходе переговоров глава государства, партнерство Азербайджана с НАТО имеет долгую историю и широкую повестку дня. Ильхам Алиев вспомнил и свои визиты в штаб-квартиру НАТО, и участие Азербайджана в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, и то, что число азербайджанских военнослужащих увеличено, а государствам, принимающим участие в операциях, оказывается необходимая транспортная и логистическая поддержка. Отметил и поддержку, которую Азербайджан оказывает Афганистану на двусторонней основе. В свою очередь, Кертис Скапаротти не только подчеркнул, что Баку является вполне подходящим местом для проведения встречи в формате НАТО-Россия, но и отметил, что Азербайджан – надежный и активный партнер НАТО, высоко оценив вклад нашей страны в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, высокопрофессиональную службу азербайджанских военных в Афганистане, а также в штабах НАТО, и их участие в учениях НАТО.

Кроме того, делегацию НАТО во главе с генералом Скапаротти принял начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков. Здесь также говорили о военном сотрудничестве между Азербайджаном и НАТО, в том числе о деятельности азербайджанской армии в рамках различных программ. Но вместе с тем собеседники затронули и Карабах. Говоря о военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул важность достижения решения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и норм международного права и, высоко оценив позицию НАТО относительно территориальной целостности и суверенитета нашей страны, выразил уверенность, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении. В свою очередь, генерал К.Скапаротти отметил, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, и подчеркнул, что Альянс выступает за мирное решение армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

А вот тут нужно пояснение. Позиция, которую высказал генерал Скапаротти, отражена в итоговых резолюциях нескольких саммитов НАТО (к вящему ужасу Армении, и не только Армении). Политической революции как бы не произошло. Но было ли заявление Скапаротти только данью протоколу? Или речь идет о существенном росте внимания НАТО и к Азербайджану, и к армяно-азербайджанскому конфликту? Тем более что прозвучало это заявление в ходе встречи Скапаротти именно с Наджмеддином Садыковым — то есть там, где уже обсуждались именно военные вопросы?

Формально, конечно, НАТО никоим образом не вовлечено в процесс урегулирования конфликта в Карабахе, и официального сдвига в позиции Североатлантического альянса не произошло. Но, во-первых, сам факт встречи делегации НАТО в Генштабе — уже информация к размышлению об уровне сотрудничества Азербайджана и НАТО. как раз накануне визита Кертиса Скапаротти обозначился важный тренд. Азербайджан закупил системы ПВО во Франции, еще раньше в азербайджанском арсенале появилось оружие, произведенное в Чехии и Словакии, причем, судя по сообщениям и о переговорах министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с представителями чешского ВПК, уже поступившими в нашу страну гаубицами и РСЗО дело не ограничится. Многообещающие договоренности достигнуты с немецкими оружейниками — производителями танков «Леопард». Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключил поставок в регион и американского оружия, что вызвало в Армении и у армянских лоббистов в США тихую панику. Наконец, вертолеты «BELL» уже прошли над Бакинской бухтой в парадном строю. Все это свидетельствует и о переходе вооруженных сил Азербайджана на оружие, соответствующее стандартам НАТО, и о том, что прежняя политика в сфере оружейного экспорта постепенно пересматривается.

А если «изменить масштаб картинки», то становится понятным и другое: на фоне растущей агрессивности в поведении России НАТО не может не усиливать внимания к сопредельным с ней странам, а в особенности занимающим такое важное геостратегическое положение, как Азербайджан. Не могут в НАТО не испытывать и беспокойства в связи с Ираном, чьи баллистические ракеты уже достают до стран южной и юг-восточной Европы, и здесь тоже вполне логично укреплять свои позиции и присутствие именно в Азербайджане. Свою роль играет и «фактор Каспия», откуда РФ запускала «Калибры» по целям в Сирии и по чьей акватории проходят важные коммуникации, и многое другое. Азербайджан для НАТО — многообещающий партнер, но такое сотрудничество по определению должно быть «улицей с двусторонним движением». И нетрудно догадаться, что самый важный вопрос для Баку — это реальная поддержка в Карабахе, причем и военная, и политическая. До последнего времени в НАТО предпочитали воздерживаться от слишком уж явного и активного участия в карабахском противостоянии. Но теперь уже трудно исключать, что вслед за «оружейным эмбарго» определенные подвижки намечаются и здесь.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az