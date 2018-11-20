Глядя на то, как в складывающихся обстоятельствах позиционируют Азербайджан и Армения, вспоминается нехитрая, но мудрая истина – кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Нет смысла уточнять, кто какой ролью обзавелся. Однако совершенно непонятно одно – на что рассчитывает Ереван, расширяя круг недоброжелателей за счет своих необъяснимых обид и претензий.

Скандалить армяне могут, это их конек, который только и делает, что выводит их же за черту полезного действия. Мало того, что не умеют быть полезными для сообщества, они же искусно рубят сук, на котором сидят. Надо полагать, ключа к пониманию столь редкой особенности для нормальных людей не существует. Мотивация самих армян, это из серии «умом не понять».

Баку и Минск продолжают выстраивать полезные векторы двусторонних отношений, не доставляя головной боли соседям, партнерам, однако на это болезненно рефлексирует Ереван. Ему на почве азербайджано-белорусских отношений по-прежнему неймется, и они беспричинно будоражат среду собственными амбициями.

Апрель 2016 года с его карабахским сюрпризом вконец запутал армян, помрачив им разум. Однако единственный вывод, который напрашивался из урока четырехдневной войны, не только не усвоен, но и воспринят не тем концом.

Большинство элит настроено форсировать реформы ради полезного сотрудничества. Одна Армения выпадает из ряда нормальных и собственными руками замораживает свою страну, предъявляя совершенно необоснованные счета другим только за то, что ими движет здравый смысл.

Если и произошла в армянских умах перемена, то пагубная. По этой причине Ереван стал отдаляться от Беларуси, Казахстана, Израиля, и даже от России ввиду их умения быть разборчивыми в определении здравых целей и партнеров. Прагматизм учит совместно выстраивать полезные дискурсы взаимодействия.

Новый белорусско-азербайджанский саммит завершился на высокой ноте, показав мощь деловой энергетики. Государства, имеющие связи на протяжении десятилетий, уверенно смотрят в перспективу, полагаясь на силу братства, дружбы и взаимного доверия. И что тут непонятного, что могло бы быть неподъемным для Армении? Адекватному восприятию совершенного мешает аморфное мышление и оторванность от здравого рассудка. Также, как торжеству позитивных помыслов мешает наркотическая зависимость от высокомерия. Оно и есть причина отчуждения Еревана от нормального мира.

«Беларусь вас ждала…», — это слова президента Лукашенко, которого с Ильхамом Алиевым связывает многолетняя дружба, благотворно сказывающаяся на семантике отношений братских народов. С нетерпением всегда ждут проверенных друзей, которым чужды конъюнктурные мотивы. Вот почему хозяин саммита вспомнил и о фейковых информациях, которым нашлось место в преддверии визита азербайджанского лидера.

Нет нужды детализировать, кому понадобились клеветнические наработки в контексте азербайджано-белорусских отношений. Признание Лукашенко «мы давно ждали вас» расставило все по местам.

От добра добро не ищут, и эта мудрость полностью соответствует настрою здравых политиков, которым претят мотивы пренебрежения. Им близки и поняты устремления к ясности и взаимной пользе.

Символично, что в Беларуси Азербайджан воспринимают как братскую страну, с которой установились проверенные отношения. Как результат, троекратный рост торгово-экономических отношений за истекший год, и на это обращает особое внимание белорусский лидер. Это еще хорошая заявка на будущее, которая играет роль импульса активности в новых прорывах.

В иностранной прессе уже есть реакция на императив президента Лукашенко, который обратил внимание на отсутствие закрытых тем в двусторонних отношениях. «Мы жили в одном государстве, мы с вами очень близкие люди, корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10-15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения», — сказал президент Лукашенко, указав на наличие здоровой основы в отношениях.

По итогам переговоров президент Ильхам Алиев сообщил о готовящихся новых контрактах по поставкам новых партий белорусской военной техники Азербайджану, как стране, не нарушающей положения международных конвенций и договоров. Подписанный меморандум о взаимопонимании с участием Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и Министерства обороны еще раз подтвердил намерение сторон совместно противостоять угрозам и вызовам, которые отзываются тревогой в умах и сердцах народов. Логично, что новый документ в короткое время будет трансформирован в контракт для приобретения новых стратегических поставок в Азербайджан. Это благоприятная предпосылка к расширению взаимодействия.

Азербайджано-белорусские отношения не первый день приводят в замешательство политические круги Армении. Это тоже тенденциозная символика времени, но не вписывающаяся в логику миролюбивого сознания. Не потому ли из Еревана все громче слышатся новые угрозы, хотя никакой основы и причин для этого нет?!

«Такое ощущение, будто многие по инерции относятся к нам, как к маленькой стране, маленькому народу. Но я хочу сказать, что мы этого не стерпим…», — негодует армянский премьер Пашинян, не скрывая своего гнева по проблеме председательства Беларуси в ОДКБ, по усиливающейся динамике отношений Минска с Баку. Не тот ли это случай, когда бывалые люди в попытках найти объяснение нелепым действиям и курьезным выходкам неадекватных обезоруживающе произносят – разумный довод их обух не прошибет. Кажется, это тот самый случай и есть. Иначе не стал бы представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз напоминать армянскому премьеру, что негоже примерять на себя лекала международного прокурора. Толково. Тут и добавить нечего.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az