Телеканал HBO объявил окончательную дату выхода восьмого сезона сериала Игра престолов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте канала.

Новые эпизоды шоу выйдут в апреле 2019 года. Восьмой сезон станет последним.

«Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона», — говорится в подписи к ролику.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 ноября 2018 г.