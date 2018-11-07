Сотрудники секс-индустрии обвинили сервис знакомств Tinder в дискриминации.

Проблему отметили секс-работники из Европы и Северной Америки, которые используют приложение исключительно в некоммерческих целях. По их словам, Tinder блокирует аккаунты проституток, ссылаясь на нарушение политики сервиса, однако не дает никаких подробных объяснений. Об этом сообщает The BuzzFeed.

Некоторые работники секс-индустрии объяснили, что хотели быть честными с потенциальными партнерами, поэтому указывали род деятельности в графе «Работа». Однако модераторы Tinder все равно удаляли их страницы.

30-летняя сотрудница сферы эскорт-услуг Клементина из Ванкувера рассказала журналистам, что ее профиль закрыли вскоре после того, как она добавила место работы. Девушка уверена, что подобные действия модераторов связаны с новым законопроектом SESTA-FOSTA, который президент США Дональд Трампподписал в апреле 2018 года. Документ запрещает секс-торговлю в интернете, в результате чего многие популярные сервисы уже закрыли разделы со знакомствами, а также тематические подразделы о проституции.

Представители Tinder отказались отвечать на вопросы журналистов о причинах блокировок. Вместо этого сотрудники сервиса напомнили о принципах сообщества, запрещающих поощрение или пропаганду коммерческих сексуальных услуг, торговлю людьми или другие сексуальные действия без согласия обеих сторон.

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