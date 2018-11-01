Армянским избирателям или Анкаре адресует его Москва?

Российские политические ток-шоу — это совершенно особый мир. Настолько, что их демонстрацию по телевидению уже давно надо бы снабдить пометкой «18+», потому как на детскую неокрепшую психику все это может оказать далеко не благотворное влияние. Здесь могут пообещать «поговорить за кулисами по-другому», весьма эмоционально советовать «закрыть рот» и т.д. Доходит порой до прямого рукоприкладства. А уж о том, как бойко порой их участники «уходят в отрыв» от реальности и норм международного права, вряд ли есть необходимость напоминать.

Вот и небезызвестный Семен Багдасаров устроил в эфире «Vesti FM» впечатляющее «шоу одного актера». В какой-то момент он заявил: оказывается, нынешнее армянское государство было бы правильнее называть Восточной Арменией. Как разглагольствовал Багдасаров, он, дескать, не против официального названия – Республика Армения, но было бы правильно, если она называлась «Республика Восточная Армения», поскольку современная Армения – это 7% исторической Армении, большая часть которой сейчас является территорией Турции. Что же касается нашумевшего визита Болтона, то по мнению Багдасарова, как это вообще представитель государства, которому всего 300 лет, может чему-то учить народ с историей в 4 тысячи лет!

Подробный разбор фейков и искусственного «удревнения» армянской истории — отдельная и большая тема. Но даже приверженцы теории, что первым человеком на земле был не Адам, а Адамян, и на этот счет в Эчмиадзине есть неопровержимые доказательства, должны понимать, что история государства и история народа, его создавшего —не синонимы, а старейшая в мире конституция, а значит, и модель государственного устройства действует именно в США, а не в Армении, не в Италии, не в Греции и не в Китае.

Только вот куда серьезнее — пассаж Багдасарова, где он обрисовал претензии на солидный кусок турецкой территории.

Вообще-то господин Багдасаров уже давно известен своей склонностью к экстравагантным заявлениям. Он, напомним, уже требовал от Жириновского «изгнать» и «уничтожить» депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева, который напомнил, что Карабах — это территория Азербайджана, и советовал Армении пригласить в оккупированный Карабах сирийских курдов.

Можно отмахнуться: дескать, Багдасаров — не споуксмен МИДа, а только лишь «приглашенный эксперт», и он высказывает свое личное мнение. Можно не вспоминать, как вслед за бредовыми заявлениями Багдасарова СМИ Армении действительно запестрели сообщениями о появлении в стране курдов, бежавших не то из Сирии, не то из Турции, где турецкая армия устроила впечатляющую «зачистку» РКК. Можно даже посчитать совпадением, что в те же дни посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью «Эхо Москвы» тоже высказал обиды на Турцию по поводу закрытой границы: «Мы надеялись, что эта граница – последняя закрытая граница в Европе после Берлинской стены, это армяно-турецкая граница будет открыта без всяких предпосылок» — жаловался дипломат, по словам которого, «Турция связывает открытие границы с урегулирование Карабахского конфликта, считая, что только после урегулирования этого конфликта может быть открыта эта граница. Но мы считаем, что это политика дипломатического давления. Что никак их нельзя связать, ибо это меняет архитектуру вообще целого региона».

Только вот в российском эфире можно изъясняться базарной лексикой, но высказывать «несогласованные» мысли могут только специальные «мальчики для битья» на многочисленных ток-шоу. Но чтобы приглашенный эксперт позволил себе «вольности», да еще в эфире Соловьева — такого просто не может быть. Так что, согласно избитой перефразировке Маяковского, если такого субъекта, как Багдасаров, выпускают в эфир, значит, это кому-нибудь нужно.

Логично предположить, что его бредовые заявления предназначались армянским избирателям. В Армении самораспустился парламент, на повестке дня — досрочные выборы, и видеть в числе их победителей местных «западников» Москве бы не хотелось. Вот здесь и рисуют перед армянской аудиторией перспективы: если такой-сякой Болтон советовал Армении избавиться от исторических клише, то Россия заговаривает в своем «процеженном» эфире даже о «Западной Армении»!

Но…неужели в Москве не понимали, что весь этот бред Багдасарова и в прямом, и в переносном смысле услышат не только в Армении, но и в Турции? Где точно сделают выводы из прозвучавших в российском «контролируемом» эфире притязаний на турецкую территорию? Или же Москва в очередной раз сознательно разыгрывает «армянскую карту» против Анкары?

На первый взгляд, на такое развитие событий не указывает ровным счетом ничего. Москва и Анкара успешно развивают сотрудничество. Турция готовится к созданию своей национальной ПРО вообще и приобретению российских ЗРК С-400 в частности. Обе страны ведут успешный диалог по Сирии.

Только вот со своим скандальным визитом в Ереван 24 апреля 2015 года Владимир Путин тоже отправился на фоне полного благополучия в российско-турецких отношениях. А еще через некоторое время отправил в Сирию свои ВВС, которые принялись старательно «утюжить» туркманские деревни и отряды сирийской умеренной оппозиции, которую поддерживает Анкара.

Сегодня у Анкары и Москвы тоже достаточно «болевых точек». Путину пришлось молча снести болезненный укол в самолюбие в сирийском Идлибе и сквозь зубы признать успех Турции в последней зоне деэскалации, которую собирался «зачистить» Асад. Более того, Эрдоган анонсирует в Сирии новую военную операцию, что тоже не нравится ни Москве, ни Дамаску. В РФ уже предъявляют «неофициальные» претензии Турции даже по поводу решения Константинопольского патриарха Варфоломея по поводу предоставления автокефалии Украинской православной церкви — здесь уверены, что у Анкары были возможности «повлиять» на ситуацию, но их не задействовали. Наконец, в Кремле не могли не заметить, как стремительно Анкара «развязывает узелки» и в отношениях с США. А на таком фоне уже не получится полностью исключать, что РФ попытается разыграть «армянскую карту» на турецком направлении, но так, чтобы Москве не получилось предъявить официальных претензий. И в эту схему, как уже отмечалось, укалывается и шумная ереванская амнистия, под которую подпадают и боевики «Сасна црер». Они, конечно, успели «отметиться» целой серией антимосковских заявлений, но реальную верхушку и «Учредительного парламента», и новой партии составляют профессиональные террористы, которые в семидесятые-восьмидесятые годы наносили удары по «турецким», а не российским «целям». В отличие от уголовного преследования Кочаряна, на этот шаг новых ереванских властей Россия не отреагировала. Вопрос только в том, какие еще шаги, кроме бредовых интервью, планирует здесь РФ. Особенно если в этом сценарии будут задействованы профессиональные армянские террористы из числа боевиков «Сасна Црер».

Нурани, политический обозреватель

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