Момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи случайно записались на его Apple Watch, сообщает турецкая проправительственная газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, перед входом в консульство Хашукджи оставил своей невесте iPhone и перевел часы Apple Watch в режим записи. Как отмечает газета, смартфон «синхронизировался с часами Apple Watch, которые оставались у него на руке».

«В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud. Сообщается, что представители саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные с них. Однако некоторые записи сохранились, а после их изучения выяснилось, что произошло убийство», — пишет газета.

В четверг The Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, свидетельствующих о пытках и смерти журналиста. По словам источника газеты, записи подтверждают, что после того, как Хашукджи зашел в консульство 2 октября, он был убит и расчленен.

Minval.az