Россия не смогла наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия из-за отсутствия компонентов из углеволокна, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на американскую разведку.

Оружие, о котором президент Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию, может двигаться со скоростью в десять и в двадцать раз быстрее звука (по данным CNBC, в пять раз быстрее звука). У США нет средства защиты от такого оружия. Среди них гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Авангард».

По данным американской разведки, у России нет компонентов для серийного производства. Тем не менее, Путин сказал, что оно уже налажено. Ожидается, что его смогут принять на вооружение в 2020 году. Предположительно, Россия ищет новые источники для производства компонентов. Как сообщил источник CNBC, ближайшие испытания намечены на декабрь.

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