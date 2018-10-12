Представители спецслужб США и Израиля узнали о начавшейся переброске иранских операторов зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.

Это делается с целью обслуживания систем, которые Россия в начале октября передала арабской республике.

По информации одного из израильских порталов, РФ изначально хотела доверить системы ПВО Сирии специалистам Израиля. По этой причине в Сирию был поставлен тот же комплекс, который получил Иран два года назад для защиты своих ядерных объектов. Речь идет о С-300ПМУ2. Также на ресурсе отмечается, что американские и израильские военные были удивлены тем фактом, что Москва передала Сирии устаревшую систему, написал RNS.

Кроме этого, издание пояснило, что целью России была замена российских операторов С-300 иранскими, если последуют удары от Америки или Израиля. По мнению Иерусалима, в происходящем есть как положительные, так и негативные моменты. С одной стороны, военные силы Израиля не будут опасаться наносить удары по российским военным в момент ударов по сирийским системам ПВО. Но, с другой стороны, сведения, полученные разведкой, говорят, что позиции Ирана в Сирии укрепились, а с этим Израиль ведет активную борьбу.

Minval.az