США направили в Турцию следователей для выяснения обстоятельств исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

«Мы действуем очень решительно, – сказал Трамп. – Там работают наши следователи, и мы сотрудничаем с Турцией, а также с Саудовской Аравией. Мы хотим выяснить, что произошло».

В последний раз журналиста видели заходящим из консульства Саудовской Аравии в Турции на прошлой неделе.

В эфире программы Fox & Friends Трамп сказал, что ввиду известных фактов складывается впечатление, что Хашогги уже нет в живых. Турецкие правоохранительные органы полагают, что журналист был убит внутри консульства группой саудовских агентов.

Причиной называют позицию Джамаля Хашогги, писавшего статьи критикующие наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Власти Саудовской Аравии отрицают все обвинения.

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