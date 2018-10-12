Учёные Китайской академии наук вывели мышат от однополых родителей.
Как сообщает BBC News, мышата, рождённые от двух матерей, здоровы и способны продолжить свой род.
При этом исследователи провели такой же опыт и с двумя особями мужского пола, однако эксперимент потерпел неудачу. Родившиеся мышата умерли через несколько дней после рождения.
Доктор Тереза Холм из Университета Окленда отметила, что в долгосрочной перспективе для однополых пар появится шанс заводить детей.
— Исследование может привести к появлению способов завести здоровое потомство для однополых пар, — сказала она.
Также учёные объясняли интерес к эксперименту желанием попытаться ответить на фундаментальный вопрос, зачем люди занимаются сексом.