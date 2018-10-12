Турецкие власти продемонстрировали американским правоохранителям видеозаписи, которые доказывают, что исчезнувший саудовский журналист Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

«Можно услышать его [Хашкаджи] голос и голоса мужчин, разговаривающих на арабском, — заявил изданию источник. — Слышно, как его допрашивали, пытали и убили». «Запись проливает свет на то, что случилось Джамалем, когда он вошел [в консульство]», — отметил он. Источник газеты также утверждает, что эти записи доказывают причастность Саудовской Аравии к убийству журналиста, а также то, что того уже нет в живых.

Издание отмечает, что не может точно сказать, передали ли власти Турции американской стороне копии этих записей в распоряжение или лишь продемонстрировали.

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