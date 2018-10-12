По данным источника израильского портала DEBKAfile, который специализируется в области военной разведки, поступившими в Сирию российскими зенитно-ракетными комплексами С-300 будут управлять иранские специалисты.

Источник, связанны с израильской и американской разведками, рассказал, что Россия специально поставила в Сирию С-300 в той же спецификации, что получил Иран в 2016 году. Также он отметил, что в данный момент происходит переброска иранских военных в Сирию.

На портале подчеркнули, что российская сторона предпочла не распространяться о том, кто будет управлять ЗРК. Также там предположили, что Россия привлекла иранских специалистов, чтобы не подвергать опасности своих военнослужащих.

Minval.az