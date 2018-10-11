Анкара и Вашингтон достигли договоренности об освобождении американского пастора Эндрю Брансона и отмене санкций США в отношении Турции.

Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Washington Post.

Ссылаясь на неназванных должностных лиц США и другие источники, осведомленные о развитии событий в деле Брансона, она отметила, что тот может выйти на свободу в Турции уже в пятницу после очередного судебного заседания. В свою очередь, по данным издания, американская администрация взяла на себя обязательство отменить уже примененные против Турции в связи с делом Брансона ограничительные меры и не вводить новые рестрикции такого рода.