Истребитель-бомбардировщик F-16 был полностью разрушен в четверг во второй половине дня взрывом во время наземного обслуживания на базе ВВС во Флоренне в Бельгии.
По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.
Истребитель-бомбардировщик F-16 был полностью разрушен в четверг во второй половине дня взрывом во время наземного обслуживания на базе ВВС во Флоренне в Бельгии.
По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.
Дата: 2018/10/11 23:17
Раздел: Мир
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