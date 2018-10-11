Истребитель-бомбардировщик F-16 был полностью разрушен в четверг во второй половине дня взрывом во время наземного обслуживания на базе ВВС во Флоренне в Бельгии.

По сообщению телеканала RTBF, два человека получили легкие ранения.

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