Китайский северо-западный регион Синьцзяна узаконил использование лагерей для интернированных уйгуров. Считается, что в подобных лагерях удерживается до миллиона мусульман, сообщает издание Женмешь Жибао.

В условиях постоянной международной критики китайские власти пересмотрели законодательство и позволили региональному правительству официально разрешить использование «учебных и воспитательных центров» для заключения под стражу «людей, находящихся под влиянием экстремизма».

Китайские власти отрицают, что существуют лагеря для интернированных, но говорят, что мелкие преступники отправляются в профессиональные «учебные центры». Бывшие заключенные говорят, что они были вынуждены отказаться от ислама и исповедовать лояльность к коммунистической партии в рамках «идеологического воспитания».

«Это обоснование массового задержания уйгуров, казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне было сделано задним числом, — сказал Джеймс Лейболд (James Leibold), специалист по китайской этнической политики в Мельбурнском университете. — Эта новая форма перевоспитания, которая беспрецедентна и на самом деле не имеет правовой базы, и я вижу, как они пытаются создать юридическую основу для этой политики».

Minval.az