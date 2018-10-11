Лондонский «Челси» отправит на экскурсию в Освенцим болельщиков, уличенных в расистских акциях. В музее на месте бывшего концентрационного лагеря они смогут посетить образовательные курсы, направленные на борьбу с расовой дискриминацией.

Идею предложил владелец клуба Роман Абрамович — по его мнению, запрет на посещение матчей (обычная мера наказания фанатов за расизм) не работает, в то время как курсы помогут нарушителям изменить свое поведение и не участвовать в расистских акциях в дальнейшем.

Как сообщает The Guardian, болельщикам предоставят выбор — либо поездка в Освенцим, либо запрет на посещение матчей.