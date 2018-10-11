Комитет Европарламента (ЕП) по окружающей среде проголосовал за запрет в Евросоюзе с 2021 года использования определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды, сообщается на сайте ЕП.

Запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, соломинок для напитков, ватных палочек, а также пластиковых креплений для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды на вынос в кафе.

Как уточняется в релизе, на эти изделия приходится более 70% морского мусора. Использование некоторых других изделий в ЕС, для которых нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году. К таким предметам отнесены, в том числе, одноразовые коробки для бургеров и контейнеры для еды, к примеру, десертов и мороженого. Ограничения должны коснуться и отходов от табачных изделий.

Инициативы комитета будут вынесены на голосование пленарной сессии ЕП, которая состоится 22-25 октября.

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